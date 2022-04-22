Mahle Smart Bike Systems 推出了新的电动自行车驱动器 X20。该公司声称它是最轻的电动自行车驱动系统，包括电池在内的重量仅为 3.2 公斤。Mahle 选择了后轮毂方法。在 X20 中，轮毂电机仅重 1.4 公斤。据介绍，只需单击一下即可将电机与后轮分离，这样用户无需专业知识或特殊工具即可自行拆卸后轮。

更重要的是，马勒选择了性能，并表示该驱动器可在车轮上提供 23 Nm 的扭矩。Mahle 计算出，要获得相同的驾驶性能，需要一个扭矩为 55 Nm 的中置电机。除了竞争，Mahle X20 驱动器可以与两种尺寸的电池组合，这些电池也集成到下管中。马勒在公告中没有提及数据和续航里程，但从型号名称 iX250 和 iX350 可以分别推断出 250 和 350 Wh 的能量含量。

还有一个水瓶形式的增程器选项，​​可以以类似的方式连接到框架上。它重一公斤，可以兼作移动电源为外部设备充电。Mahle 还提到了一个 “复杂的传感器包”，可以测量加速度、速度、扭矩、温度和踩踏率。它还使用人工智能来不断调整驱动器以适应个性需求。

目前尚不清楚的是，该系统是否应该作为一种改造选项直接提供给消费者。简单的附件也暗示了这一点。同时，车架集成电池另有指示。在博泽和最著名的博世之后，马勒是另一家进一步进入电动自行车领域的汽车供应商。