加州初创公司 Independent Electric Vehicles (Indi EV) 在纽约车展上展示了其首款电动汽车。Indi One 现在可以预订，生产计划于 2023 年年中开始。同时，One EV 将在晚些时候在欧洲上市。细节尚不清楚。到目前为止，该公司计划在 2023 年年中开始为美国市场生产。唯一不清楚的是这家成立于 2017 年的公司计划在哪里制造（或已经制造）这些汽车。

关于车辆本身的信息也很少——甚至 Indi EV 本身也没有在其主页上列出汽车的尺寸。所以尺寸只能从图片上估计——跨界车型很可能在 4.80 米左右的流行尺寸级别。一些观察家认为与特斯拉 Model Y 有很大的相似之处，这不仅仅是因为弯曲的车顶拱形。

Indi EV 在开发过程中与众多合作伙伴合作。座椅来自佛吉亚，Indi EV 与塔塔在空气悬架和底盘方面进行了合作。目前计划推出两种配置：Indi One Standard 是一款配备一个发动机的后轮驱动汽车。这可产生 205 kW 的功率并在 6.7 秒内将汽车加速至 60 mph 或 96 km/h。在这个版本中，安装了一个续航里程为 370 公里的 75 kWh 电池——据推测，这是根据 EPA 标准的规范，而不是根据 WLTP。

Indi One Premium 或多或少与特斯拉的远程车型相同：它具有更大的电池和全轮驱动系统。电力存储达到 95 kWh，这应该足够行驶 480 公里——在这两种情况下，都没有关于电池化学的信息。前桥上带有第二个电机的全轮驱动可产生 349 kW 和 730 Nm 的扭矩，预计在 4.25 秒后达到 96 km/h。

美国的价格已经确定：对于标准版，Indi EV 的报价为 45,000 美元或约 41,600 欧元。Premium 的标价为 69,000 美元或 63,800 欧元。Premium 型号的附加费不仅是由于更大的电池和额外的引擎：更昂贵的版本包括一台功能特别强大的计算机，称为 “车辆集成计算机”(VIC)。这应该与 Windows 10 和 Android Auto 兼容。

基本思想是，由于用户在车上花费大量时间，因此应该提供在他们自己的家中或办公室也可以使用的电子功能。VIC 支持互联网冲浪、视频流、游戏，甚至具备移动办公的基础。“我们相信，电动汽车技术的未来将更多地以处理能力而非马力来衡量，” 设计总监安德烈·哈德森说。现在就看其它竞品车企会否引入这个理念。