动点出海获悉，新加坡数字医疗初创公司 Ordinary Folk 近日宣布获得了 500 万美元的 Pre-A 轮融资。据透露，该轮投资由 Monk’s Hill Ventures 领投。

Ordinary Folk 在一份声明中表示，公司将利用这笔资金大力招引人才、开拓新市场（主要是中国香港及其他亚洲地区）以及进一步扩大新加坡国内市场规模。另外，Ordinary Folk 还将努力加强自身 B2B 合作伙伴关系建设。

Ordinary Folk 成立于 2020 年，总部位于新加坡，是一家远程医疗服务商。目前，Ordinary Folk 主要运营两大平台：Noah 平台致力于为男性提供有关性健康、心理健康、头发护理以及体重管理等方面的诊疗服务，而 Zoey 平台则专注于帮助女性解决与性健康、心理健康以及生育等相关的问题。

据介绍，Noah 和 Zoey 两大平台的存在可以为用户有效解决当前环境下预约难及排队长等一系列线下看病的痛点，还可以让人们更便捷地就难以启齿的隐疾或疑难杂症寻求线上诊疗。

有数据显示，Ordinary Folk 如今的营收对比成立之初增长了 130% 以上，累计访问量已经超过 100 万人次。