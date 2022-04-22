苏州融晟医疗科技有限公司（简称 “融晟医疗”）近日宣布完成数千万元 A 轮融资，本轮融资由醴泽资本领投，现有股东乔景资本跟投，点石资本担任独家财务顾问。

融晟医疗成立于 2019 年，是一家专注肿瘤精准内放射介入治疗领域的平台型公司。该公司基于放射粒子内照射支架技术，开发了一系列针对不同适应症的支架产品。目前，其首款产品胆道粒子支架已获得国家创新医疗器械认证，正在进行 NMPA 注册申报工作。

多项研究表明，肿瘤会导致胆道、气道、食道、门静脉等腔道的狭窄，发生腔道狭窄的患者生存率明显低于未发生腔道狭窄的患者。因此，针对恶性腔道梗阻性的肿瘤，需要在治疗肿瘤的同时缓解狭窄，以延长生存期，提高患者生活质量。以恶性胆道梗阻为例，现行主要治疗方式是植入胆道支架，但胆道支架一般维持时间较短，肿瘤持续生长造成胆管再狭窄率极高。融晟医疗自主研发的胆道粒子支架是治疗恶性胆道梗阻的创新技术。通过自膨胀支架结合放射粒子的植入，在解除梗阻的同时，抑制支架周围肿瘤生长，降低再狭窄率。通过一项 3 年随访周期的多中心 328 例 RCT 标准对照试验，及其他多项临床试验研究发现，胆道粒子支架相比传统胆道支架，显著增加患者总生存期，提高患者预后生活质量。

目前，融晟医疗已与包括南微医学、东南大学、至善消融研究院等国内外产业、高校等机构建立深度合作关系；已搭建数十人的高素质团队，研发人员均有国内外知名医疗器械公司研发及管理经验。

融晟医疗首席执行官尹华清博士表示：“很高兴能获得知名专业投资机构醴泽资本的认可，感谢老股东乔景资本一如既往的支持。新老股东的支持将助力融晟首款产品的注册和商业化，公司也正在积极布局其他腔道产品等。”

醴泽资本合伙人叶崴涛表示：“融晟医疗作为内放射治疗领域的领军企业，产品研发进度领先。公司与南京中大医院及介入科主任团队多年来保持密切合作，粒子支架产品汇聚了介入领域前沿的研究和临床成果。我们期待放射粒子支架早日上市，造福患者。”

乔景资本医疗董事总经理俞喆表示：“公司以携带粒子支架的内放疗方式在腔道肿瘤治疗领域的临床优势已经获得验证，作为公司的天使投资人，我们持续看好公司内放疗平台性技术在泛癌肿领域的应用，我们期待与公司团队长期合作，为患者带来更多高质量产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。