- 《你的白天烟花》是蔡国强迄今最具加密特性的 NFT 作品，其首件 NFT 作品于 2021 年 7 月在义拍中以 250 万美金创下非加密领域艺术家的最高成交纪录；
- 此次藏家将追随蔡的脚步，共同踏上一场探索白天烟花世界的神奇之旅；在与项目的深度互动中，自主燃放自己的虚拟数字白天烟花……
- 4 月 20 日公售开始后 1 分 2 秒，7000 件虚拟 “烟花包” 已售罄；截止 4 月 22 日北京时间上午十点，市场成交额达 330 万美金。“燃放” 即将开启！
- 独立于地球之间之外的 “蔡日历”，每 “天” 推出一款特别烟花，总计 90 种；
- 项目网站每天公布 “当日的天气条件，以及所在国家和其相应的安全距离等法规”，这些国家都是蔡曾经创作爆破计划的地方，对他有特别的意义；
- 藏家追随蔡的脚步，考虑这些当地条件会如何影响白天烟花的燃放效果，据此决定燃放自己白天烟花的日期；
- 其中 9 种烟花的形态尤其特别，各自对应蔡过往的 9 个重要项目。
《你的白天烟花》中，TRLab 与艺术家共同探索如何通过游戏互动式的沉浸体验，将收藏与学习和创作艺术的过程相结合，邀请更广大社群深度参与，这也是 TRLab 长久以来的宗旨之一。项目初期即吸引众多非加密艺术领域的专业人士和资深藏家，在参与中了解艺术家的生平和独特创作方法，包括如何采用可生物降解的彩色易燃粉末创造出令人震撼的白天烟花作品。《你的白天烟花》这场数字烟花的体验，也让藏家与艺术家共同践行环保的追求。
“对于所有了解并热爱蔡国强作品的藏家来说，这是一个难得的机会，因为每个人都成为了创作者，在艺术家的带领下体会他独特的创作方式，”TRLab 的 CEO 欧晋翘如是说，“藏家可以追随艺术家的脚步并自主探索和参与，感受他在世界不同地域和天气条件下燃放时经历的紧张、不确定和意外之喜。”
关于 TRLab