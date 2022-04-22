《你的白天烟花》是蔡国强迄今最具加密特性的 NFT 作品，其首件 NFT 作品于 2021 年 7 月在义拍中以 250 万美金创下非加密领域艺术家的最高成交纪录；

此次藏家将追随蔡的脚步，共同踏上一场探索白天烟花世界的神奇之旅；在与项目的深度互动中，自主燃放自己的虚拟数字白天烟花……

4 月 20 日公售开始后 1 分 2 秒，7000 件虚拟 “烟花包” 已售罄；截止 4 月 22 日北京时间上午十点，市场成交额达 330 万美金。“燃放” 即将开启！

“燃放” 时间：2022 年 4 月 22 日 – 6 月 6 日

YourDaytimeFireworks.trlab.com

历经半年酝酿，策划型加密艺术平台 TRLab 荣幸宣布，著名当代艺术家蔡国强的第三件加密艺术项目《你的白天烟花》正式上线！

蔡国强的首件加密作品《瞬间的永恒——101 个火药画的引爆》于 2021 年 7 月在义拍中以 250 万美金创下非加密领域艺术家作品的最高成交纪录；第二件作品《炸自己》（99 件限量）也在义售后几分钟内售罄。此次《你的白天烟花》是更具加密原生特点的尝试；通过 “黄金入场券”“铸造烟花包” 和 “你的白天烟花” 三个阶段，艺术家邀请更广大的社群伙伴共同踏上一场探索并参与他的白天烟花世界的神奇之旅。

项目推出 7000 件 “烟花包”，各自可燃放一件虚拟数字白天烟花。4 月 22 日的项目高潮、也是第三阶段开启后，藏家将在几十天中与项目深度互动，自主燃放自己的白天烟花：

独立于地球之间之外的 “蔡日历”，每 “天” 推出一款特别烟花，总计 90 种；

项目网站每天公布 “当日的天气条件，以及所在国家和其相应的安全距离等法规”，这些国家都是蔡曾经创作爆破计划的地方，对他有特别的意义；

藏家追随蔡的脚步，考虑这些当地条件会如何影响白天烟花的燃放效果，据此决定燃放自己白天烟花的日期；

其中 9 种烟花的形态尤其特别，各自对应蔡过往的 9 个重要项目。

“我总在追求创造性的突破…与 TRLab 两次合作、尝试加密艺术的经历，让我感到加密艺术世界中社群参与的特殊性和重要性，这与我多年来和世界不同文化地域社群合作、让观众的参与成为作品的创作方法论，以及常常吸引亿万观众在线上、线下观看的烟花项目，似有相通之处。或有新的可能？这就是《你的白天烟花》的应运而生。”

——蔡国强

《你的白天烟花》中，TRLab 与艺术家共同探索如何通过游戏互动式的沉浸体验，将收藏与学习和创作艺术的过程相结合，邀请更广大社群深度参与，这也是 TRLab 长久以来的宗旨之一。项目初期即吸引众多非加密艺术领域的专业人士和资深藏家，在参与中了解艺术家的生平和独特创作方法，包括如何采用可生物降解的彩色易燃粉末创造出令人震撼的白天烟花作品。《你的白天烟花》这场数字烟花的体验，也让藏家与艺术家共同践行环保的追求。

“对于所有了解并热爱蔡国强作品的藏家来说，这是一个难得的机会，因为每个人都成为了创作者，在艺术家的带领下体会他独特的创作方式，”TRLab 的 CEO 欧晋翘如是说，“藏家可以追随艺术家的脚步并自主探索和参与，感受他在世界不同地域和天气条件下燃放时经历的紧张、不确定和意外之喜。”

关于 TRLab

TRLab 是专注于发掘与收藏加密艺术品的平台，致力于为收藏家与艺术爱好者呈现来自全球顶尖艺术家的加密艺术作品。由佳士得全球非执行副主席李昕和首席执行官欧晋翘共同创立，通过与独具前瞻性、创新性与试验性的项目合作，全力助推艺术界新生力量的成长和发展。同时，TRLab 拥有完备的销售平台与服务团队，旨在为艺术家、收藏家提供从数字媒介创作到发行加密艺术作品的端到端服务。通过展示全球顶尖艺术家加密艺术作品和独家合作项目，TRLab 力图以坚定的策展理念打造新一代加密艺术生态。