近日，华翊博奥（北京）量子科技有限公司（简称 “华翊量子”）宣布完成过亿元天使轮融资。本轮融资由高榕资本领投，奥锐特药业股份有限公司、红杉资本中国、奇绩创坛及图灵创投跟投。该笔融资主要将用于研发制造一百至两百量子比特规模的离子阱量子计算机及开发相应的量子计算云平台。

华翊量子成立于 2022 年 1 月，是国内首家专注于离子阱量子计算技术路线的高科技企业，创始团队来自清华大学量子信息中心，创始人及首席科学家为清华大学量子信息中心执行主任段路明教授。

该公司要解决的主要问题是将先进的技术储备进行转化，实现模块化、标准化、规模化的量子计算机，并在此基础上不断研发升级，始终提供最先进的离子阱量子计算机系统以满足相关商业、研究等需求。除量子计算机整机外，华翊量子也将提供量子云平台的访问，使用户可以方便地获取量子计算算力。

目前量子计算应用拓展主要受限于量子计算机硬件的水平，在实现一百个量子比特以上且兼具高保真度及强连通性的量子计算机后，将有望大大加速在新能源材料、化工、核能、生物制药、运筹与物流优化及金融工程等领域的启发式算法研究，并产生显著的应用加速效果。

在具体的技术路线选择上，相比于其它量子比特实现方式，离子阱路线具有量子体积大、可拓展性强、并行操作便利、规模扩展成本较低等优势，被认为是当下最有希望实现大规模量子计算的路线之一。

华翊量子的技术团队依靠现有技术储备，将在近期实现规模在百量子比特以上的商用量子计算机硬件；并充分利用团队在先进架构设计方面的优势，在未来几年内持续迭代，逐步将量子比特数量提升到数千数万的规模。

华翊量子表示，第一轮融资完成后将聚集更多优秀的科学家和工程师，加速产品的生产和迭代，助力量子计算实现更多的应用场景落地并赋能新药研发、科学研究、工业生产、大数据、金融行业等领域。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。