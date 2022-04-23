据分析师称，未来大多数电动汽车预计将采用先进的 800 伏架构。目前只有少数电动汽车使用 800 伏架构，包括保时捷 Taycan、奥迪 e-Tron GT、现代 Ioniq 5 和起亚 EV6，而绝大多数其他电动汽车都采用更传统的 400 伏系统。

对于相同尺寸的电池，电压翻倍可将充电时间缩短约 50%，这反过来又使制造商能够减小电池组的尺寸并使其更小。此外，800 伏系统可以使用更小、更轻的电缆和电线运行，因为它们以更少的电流提供相同的功率。Auto News 指出，这些架构也损失了更少的能量，并且它们不需要复杂的热管理系统来调节温度。许多电动汽车供应商预计 800 伏架构将很快成为标准，这不足为奇。

“到 2025 年，进入市场的大部分应用将是 800 伏，” 一级供应商 GKN 的 thIMG02e 电动传动系统部门总裁 Dirk Kesselgruber 说。“我们认为它将成为主流，现代已经证明它在价格上具有竞争力。”

“800 伏是 BEV 发展合乎逻辑的下一步，”Vitesco 创新电力电子负责人 Alexander Reich 补充道。行业专家表示，目前大多数电动汽车，包括特斯拉的电动汽车，都使用 400 伏系统，部分原因是房屋通常使用 380 伏三相电流，这意味着已经存在适当的充电基础设施。许多首批 EV 还使用基于 400 伏的插电式混合动力车的组件。

在转向 800 伏系统时，充电基础设施需要改进，因为目前大部分用于 400 伏车辆。领先的 800 伏、350 千瓦充电点允许电动汽车在 5-7 分钟内充电约 100 公里。许多汽车制造商已承诺采用 800 伏架构。其中包括沃尔沃、Polestar、Stellantis、通用汽车、小鹏、蔚来、理想汽车、比亚迪和莲花等公司。