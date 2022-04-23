继上个月在四个欧洲市场开放预订后，小鹏汽车分享了欧盟客户在为新 P5 付完定金后的价格。小鹏现在启动首批四个欧盟国家，其中三个正在接受 P5 预订的押金，挪威将在今年春天晚些时候跟进。

上个月，小鹏宣布已正式开放 P5 在欧盟的预订，从丹麦、荷兰、挪威和瑞典开始，定价将很快跟进。如今，小鹏汽车已经在这几个欧盟市场发布了新款 P5 的起价。

根据小鹏汽车的官方定义，新的欧盟市场的客户可以支付 P5 的押金，并在下面看到他们的预期价格。这家中国汽车制造商称这些数字为 “预期”，因为它们只是每个国家/地区的厂商建议零售价。

小鹏的目标是为欧盟客户提供一个大概的价格，让他们知道当他们放下定金时，他们会为新的 P5 支付多少费用；该汽车制造商的一位代表告诉我们，正式发布日期待定，将包括欧盟 P5 每种装饰级别的所有定价和规格。

以下是按欧盟国家/地区划分的 P5 起始定价方式，以及每个市场的小鹏汽车网站的链接：

丹麦 – 390,000 丹麦克朗 heyxpeng.com/dk

荷兰 – 48,000 欧元 heyxpeng.com/nl

挪威 – 380,000 挪威克朗 heyxpeng.com/no

瑞典 – 550,000 瑞典克朗 heyxpeng.com/se

据小鹏介绍，丹麦、荷兰和瑞典的客户今天可以配置他们的 P5，安排试驾，并支付押金。挪威客户仍然可以进行预订，但要到今年春天晚些时候才能存入官方押金。如果任何欧盟客户更愿意亲自与小鹏销售代表交谈，官方目前在哥本哈根、海牙和斯德哥尔摩开设了体验店。