近日，阿里巴巴集团控股有限公司宣布已加入倡导低碳技术专利共享的国际平台 “低碳专利承诺”（Low Carbon Patent Pledge），并对外免费开放九项关键的数据中心低碳专利，以加速绿色科技的采用及加强协同创新。同时，阿里巴巴集团旗下的数字技术与智能骨干业务阿里云亦致力于 2030 年实现其全球数据中心 100% 采用清洁能源，并率先对其在中国的五个超级数据中心进行升级，以支持绿色低碳举措。

此次阿里巴巴加入由国际各界机构组成的低碳专利共享联盟，同时首次承诺开放有关可持续发展的重要知识产权，展示其长久以来致力与各界协力以实现低碳、可持续发展社会的目标。此次对外开放的九项专利，主要涉及阿里巴巴的数据中心环保技术，其中包括阿里云自 2015 年起于其数据中心部署的浸没液冷服务器。与传统的机械冷却相比，这种非机械冷却技术有效节约了 70% 以上的能源。

阿里巴巴集团副总裁兼阿里巴巴可持续发展管理委员会主席陈龙博士表示：“我们相信技术创新是未来低碳循环经济转型的关键驱动力。作为业界的先行者和全球科技领袖，我们承诺肩负起更广泛的社会责任，采用科技手段来缔造公平的竞争环境，支持不同的社会群体，创造长远价值。我们十分高兴加入 ‘低碳专利承诺’，协力透过开放的合作、联合创新以及互相启发、激励，构建一个可持续、共融的社会及生态环境。”

“低碳专利承诺” 由惠普企业（HPE）、微软以及 Meta 于 2021 年世界地球日共同创立，旨在推动低碳技术发展及加强协同创新。” 专利承诺领域的学术专家 Jorge Contreras 教授表示，“更多企业的加入令 ‘低碳专利承诺’ 不断发展壮大，这亦显示各行各业均可为加速低碳能源转型作出贡献。”