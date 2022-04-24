如今，企业员工渴望一种全新的工作方式。当常规技术手段已经能够满足员工日常工作需求的时候，创造绝佳的员工体验则显得至关重要。为此，戴尔科技集团推出全新的智能电脑、配件、软件和服务产品和解决方案，助推未来混合办公模式的持续发展。

智慧升级 增强混合办公体验

随着灵活的混合办公模式成为新常态，越来越多的人跨越时空和物理空间的限制，通过无线互联以及移动设备实现多种模式的混合办公。戴尔科技集团全球副总裁，大中华区商用客户端解决方案事业部总经理桃乐姗表示：“PC 在重构工作方式上发挥着核心作用，甚至能为我们指明如何进一步提升生产力。正因如此，戴尔紧跟市场变化，洞察用户需求，根据不同办公场景，推出具有针对性的产品和解决方案，提升协作和个性化体验，致力打造混合办公新模式。”

戴尔智能调优软件（Dell Optimizer）是戴尔科技商用客户端产品组合的核心，这款集成式人工智能软件套件为戴尔内嵌人工智能技术的电脑产品注入强大功能，进一步提升协作和个性化体验。新技能的加持进一步推动了混合办公模式的发展，可以帮助用户提升多地办公协作效率，应对日益加剧的隐私安全风险，并时刻抵御外界干扰。

隐私保护：凭借具备全新智能隐私保护功能的综合套件，一旦检测到他人出现，用户电脑屏幕上的敏感信息将被隐藏。当用户视线离开电脑屏幕时，屏幕会自动变暗，在保护数据的同时起到节能效果。

连接性：Dell Optimizer 智能调优软件具备创新性的全球同步多网络连接功能，用户可同时连接两个有线或无线网络以加快数据传输和下载速度。这项功能还能够减少缓冲，并降低最高 30% 的延迟。

协作性：Dell Optimizer 智能调优软件还具备更加先进的降噪功能，可通过感知用户周边环境，进一步为用户和通话对象消除不必要的背景杂音。

同时，Dell Optimizer 智能调优软件通过采用模块化安装提升其可管理性。用户和 IT 管理员如今可以灵活选择所需要安装的功能。

戴尔科技推出的全新商用客户端产品均配备第 12 代英特尔酷睿处理器以及包括 5G 和英特尔 Wi-Fi 6E 在内的最新连接选项，为企业高管和用户提供所需的便携性和高性能。

Latitude 9430 旗舰至尊笔记本电脑由人工智能加持，屏幕尺寸却仅有 14 英寸，实现了绝佳的屏幕人体工学比例。全新寒武灰（金属石墨色）机身内置全新全高清摄像头，令视频通话画面更加清晰。

Latitude 7330 Ultralight 超轻笔记本电脑不但极其便于携带，而且坚固耐用。这台小巧的 13.3 英寸高端商用笔记本电脑屏幕占比 16:9，重量仅为 0.967 千克，机身整合了工作所需的所有端口，在保持 Latitude 系列产品一贯出色可靠性的前提下，实现了高质量产品设计与高效生产力之间的平衡。

全新 Latitude 7000 系列将配备性能更强大的处理器、DDR5 内存选项以及更先进的散热和声学技术。同时，戴尔还推出首款带有 Tile 蓝牙定位追踪功能的主动式触控笔——全新戴尔高级可充电主动式触控笔（Dell Premier Rechargeable Active Pen），可搭配 Latitude 二合一平板笔记本电脑使用。此外，戴尔还将更新 Latitude 5000 系列并推出全新 Latitude 3330 产品。

针对专业人士和创作者，戴尔推出全新移动工作站产品系列，配合戴尔生态系统解决方案，带来强大的性能和便携性。

全新 Precision 5470 14 英寸移动工作站性能强大，纤薄小巧，最高可配备第 12 代英特尔酷睿 i9 处理器、64GB DDR5 内存、4TB 存储空间，还可选配英伟达 RTX A1000 显卡。同时，戴尔还推出更薄、更小的 15 英寸和 17 英寸移动工作站 Precision 5570 与 Precision 5770。

戴尔 UltraSharp 32 英寸和 27 英寸 4K USB-C Hub 显示器以 4K 高清画质助力商务人士和专业创作人士高效工作。这两款显示器率先采用突破性 IPS Black 面板技术，能够提供更出色的对比度、更深邃的黑色表现力和更大的可视角度，并进一步提升双显示器的使用体验。与戴尔新推出的 UltraSharp 30 英寸 USB-C Hub 显示器一道，全新 UltraSharp 显示器系列产品能够为用户提供丰富的色彩范围、舒适不伤眼的 ComfortView Plus 技术、多任务处理功能并配备多个连接端口。

随着人们往返于各工作场所之间，生态系统设备和 IT 服务已成为令工作体验变得简单、顺畅的关键。

体型小巧的戴尔双充电坞站是率先为智能手机和智能耳机提供基于 Qi 标准无线充电支架的笔记本电脑坞站，并且支持双 4K 显示器，非常适合家庭办公。戴尔 ThunderboltTM 坞站采用前沿的模块化设计，支持对上一代产品的轻松升级；并可通过 Thunderbolt 4 提供超快速充电，是连接常规办公室环境中多个 4K 显示器、设备和外围设备的理想选择。戴尔通用坞站具备数量最多的端口，并且兼容所有类型的 USB-C 笔记本电脑，因此最适合用于酒店共享式工作空间。

在会议功能方面，经过 Microsoft Teams 认证的全新智能戴尔会议音箱和戴尔纤薄会议音棒具有内置 AI 降噪功能，可以减少背景噪声并保留清晰的人声，为用户提供更加丰富、清晰的音频体验。

戴尔连接配置服务已扩展到欧洲、中东、非洲（EMEA）的 37 个国家以及澳大利亚，可帮助 IT 管理员更加迅速地将定制设备交付到终端用户手中。这项云端配置服务能够加快设备的配置速度，让用户可以更快收到开箱即用的设备。

可持续发展与安全性并行

戴尔的每一款产品都彰显了 “可持续发展和安全性并行” 这一核心理念。全新戴尔产品组合采用了更多可持续性材料，特别是在 Latitude 5000 系列中对可持续材料极具创新性的使用。目前戴尔所有全新 Latitude 笔记本电脑、Precision 移动工作站和 XPS 13 Plus 的包装均采用 100% 可回收和可再生材料。

同时，戴尔商用电脑还具备极高的安全性。通过在操作系统（OS）的上层采用软件保护措施，以及在操作系统的底层采用硬件保护措施，来帮助用户抵御当前和未来的潜在威胁。目前所有戴尔 Latitude 笔记本电脑均增加了自愈式映像恢复功能，可在出现灾难性问题后恢复操作系统。