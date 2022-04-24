近日，杭州盾恩医学检验实验室有限公司（简称 “盾恩医学”）宣布完成近亿元新一轮融资。本轮融资由中金资本领投，其他国内基金跟投。本轮战略融资完成后，盾恩医学将全力打造围绕药学服务产业生态，包括临床精准用药平台的建设和运营，药物基因检测和治疗性药物监测相关产品的研发，精准用药数据库的建立，大数据支撑的用药指导软件和 AI 药剂师的开发以及创新药物研发的临床服务等。

盾恩医学创立于 2017 年，是一家开展临床精准用药指导服务的高新技术企业。该公司致力于为全球医学专家和广大患者提供更优质、更可靠的精准用药方案。

盾恩医学创始人陈志君表示：“经过前期的艰苦奋斗，如今的盾恩医学已成为一家朝气蓬勃，具有巨大发展潜力的创新型药学服务企业。非常感谢资本市场对盾恩医学的认可。本次融资为盾恩医学高速发展插上了翅膀，我们将以此次合作为契机，脚踏实地，求真务实，我们很有信心将企业做大做强，打造药学服务的龙头企业。”

浙江清华长三角研究院副书记邵向荣表示：“盾恩医学有着一支年轻有朝气的团队，我们非常认可其在药学服务产业的布局，是研究院重点培育打造的一家生物医药企业。浙江清华长三角研究院将继续为盾恩医学提供人才引进，人才培养，科技创新等服务，希望盾恩能成为这一细分领域的独角兽企业。”

浙江大学药学院陈枢青教授表示：“不合理用药是现代医学面临的巨大挑战之一，导致临床药物治疗效果欠佳，严重不良反应甚至大量患者死亡。希望盾恩医学在推动临床药学服务发展过程中，以患者为中心，全面提高药学服务水平，为推动未来精准药学高质量发展起到重要作用。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。