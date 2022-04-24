动点出海获悉，日本连锁便利店全家近日宣布，对共享电滑板车初创公司 Luup 展开了一笔战略投资。

全家和 Luup 在一份联合声明中表示，接下来将就此战略伙伴关系为基础开启全方位合作。除 LUUP（Luup 的电滑板车品牌）站点入驻全家店铺外，双方还将在品牌推广、联合营销等方面进行更多探索。

全家，1972 年成立于日本，是一个连锁便利店品牌，在日本国内已开设约 16600 家店铺，在国外多个国家与地区也设有门店。

而 Luup 成立于 2018 年，总部也位于日本，是一家电滑板车和电动自行车共享服务提供商。如今，其服务范围已覆盖东京、大阪、京都和横滨，并正向其他城市扩张。

据介绍，在日本国内共享电动车市场，Luup 占据了超 90% 的份额。当下，Luup 主要致力于打造电滑板车与电动车。未来，它还计划开发更多出行设备服务用户。

借助全家便利店布局广泛及 24 小时营业的特点，顾客无论在何时都能享受到 Luup 的共享出行服务。Luup 将站点接入全家在为消费者提供优质出行服务、提升用户体验的同时，还可以将有出行需求的顾客吸引进全家门店，进而有机会产生用户转化。

FamilyMart 和 Luup 的合作始于 2020 年 10 月。如今，全家在首都东京的几家店铺已经接入了 LUUP 站点。

有了全家的支持，Luup 将加快其地域覆盖速度，同时利用全家的店铺资源、二者的联合营销以及其他活动等进一步提升自身知名度与可信度。

封面来源：Luup 官网