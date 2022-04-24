本田计划依靠三个新的全电动汽车平台，到 2030 年实现每年超过 200 万辆电动汽车的销量。其中第一个最早将于 2024 年首次亮相。本田表示，该公司将于 2024 年在日本推出一款基于新小型电动汽车平台的电动迷你多用途车。基于新 “大型” 平台的电动车型将于 2026 年在北美上市。

开发商尚未提供有关驱动器或电池的技术数据。此外，最近宣布与通用汽车一起推出新的全球平台——该平台旨在用于负担得起的平价电动汽车。众所周知，该平台将于 2027 年首次亮相。在公告中，两家公司几乎没有提及有关计划平台的任何细节。可能是有充分理由的，因为根据电气化负责人的说法，该项目仍处于起步阶段：“他们将基于本田的架构还是基于通用汽车的平台尚未确定”。

此外，尚未决定该平台及其车辆将在哪些工厂建造。计划将被共享，“以允许在本田或通用汽车工厂生产汽车”。至少有一个尺寸分类：本田经理将其描述为 “中型” 车辆的平台。

作为第一步，通用将从 2024 年开始在北美为本田生产两款基于通用 Ultium 平台的电动 SUV。这两款本田车型不包含在这家日本公司的三个电动汽车平台中，因为 Ultium 平台的权利属于通用汽车。作为交换，本田还将获得下一代 Ultium 电池。尽管它们的规格尚未确定，但本田已同意使用它们。

本田的目标是到 2030 年在北美和中国分别生产约 75 万至 80 万辆电动汽车。另外，日本和其他市场还将生产 40 万至 50 万辆电动汽车。这将使本田非常接近 4 月份提到的 2030 年目标的 200 万辆 BEV。届时，这家日本公司希望在全球提供 30 款 BEV 车型。