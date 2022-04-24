自 2005 年推出 RX400h 以来，雷克萨斯一直是豪华车市场电气化的先驱。与第一款 RX 混合动力车型一样，雷克萨斯为混合动力汽车注入了出色的驾驶特性和环保性能。2019 年，由于雷克萨斯电气化愿景，雷克萨斯汽车电气化的基本方法得到了发展。雷克萨斯旨在激发所有客人对驾驶乐趣的真正热爱，并以此扩大其雷克萨斯电气化混合动力汽车 (HEV)、电池电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 产品组合，从而超越更多样化的奢侈品买家的需求和期望。

产品组合的扩展将使雷克萨斯朝着另一个重要目标迈进：实现可持续的全球社会交通目标。到 2030 年，雷克萨斯将通过提供所有类别的全系列 BEV 为实现碳中和社会做出贡献。五年后，雷克萨斯力求在全球实现 100% 的 BEV 销量。为应对这些挑战，雷克萨斯将通过在雷克萨斯的新运营基地丰田技术中心下山（以下简称 “TTCS”）加大开发，用员工的专业知识严格改进其产品。

作为雷克萨斯首款全球上市的 BEV 专用车型，全新 RZ 标志着雷克萨斯向以 BEV 为核心的品牌转型，体现了雷克萨斯先进电气化技术带来的独特车辆设计和驾驶体验。在驾驶性能方面，BEV 专用平台 (e-TNGA) 以及轻量化和高刚性车身的使用，通过电池和电机的理想位置实现最佳重量分布，极大地提升了车辆的基本性能. 此外，采用新的转向控制和线控转向系统，以及采用电气化技术的 DIRECT4 全轮驱动系统，可实现忠实于驾驶员意图的车辆控制。

实现了令人振奋的驾驶体验，使 RZ 感觉像是其驾驶员的真正延伸。此外，雷克萨斯还追求创造一种声音，可以将车辆状况的变化无缝地传达给驾驶员。这些努力正在雷克萨斯的新开发基地 TTCS 进行，以增强雷克萨斯独特的驾驶风格。

外观设计体现了 BEV 特有的无缝加速和动态扭矩性能。雷克萨斯的可识别主轴格栅被 BEV 主轴体取代，该主轴体专注于空气动力学效率、优化比例和风格，而不是满足内燃机的冷却和排气需求。这种造型演变带来了新的雷克萨斯美学，并为 BEV 产品建立了新的设计方向。内部是一个极简、宽敞的内部空间，专注于通过使用精心采购的材料来放大可持续移动信息和可持续发展目标 (SDG)。虽然简单，但由于其精心制作的触感和先进的技术，该空间非常奢华。此外，顶部设有一个可用的全景天窗，在视觉上打开了空间。