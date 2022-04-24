OPPO 带来了 K10 和 OPPO K10 Pro 两款手机新品，以及 OPPO 智能电视 K9x 65 英寸和 OPPO Enco Air2 Pro 两款 IoT 新品。此外，OPPO 首款自研 18W 冰点散热背夹及全新的 OPPO SUPERVOOC 33W 超级闪充移动电源也一同亮相。

OPPO K10 系列首次采用双旗舰芯片，OPPO K10 全球首发天玑 8000-MAX 5G 移动平台，而 OPPO K10 Pro 则搭载旗舰级芯片骁龙 888 5G 移动平台。两款芯片均配备 UFS 3.1 闪存+LPDDR5 内存，满血性能铁三角堪称 OPPO K 系列性能之最。其次，OPPO K10 系列还拥有 K 系列最强闪充组合，全系配备 5000mAh 大电池，最高支持 80W 超级闪充。作为硬核游戏旗舰，OPPO K10 系列全系配备 120Hz 高刷屏、X 轴线性马达、立体双扬声器，为游戏玩家带来全沉浸式的硬核游戏体验。

除了手机外，OPPO 还推出全新真无线降噪耳机 OPPO Enco Air2 Pro，搭载 12.4mm 巨型动圈单元，能提供丰富、清晰的音质体验。此外，OPPO Enco Air2 Pro 还支持 ANC 主动降噪技术，对环境噪音进行捕捉和抵消，为用户带来现场级音质。OPPO Enco Air2 Pro 续航表现也极佳，充电 10 分钟即可听歌 2 小时，综合续航长达 28 小时，尽享音乐不下线。

此次发布会的另外一款重磅新品 OPPO 智能电视 K9x 65 英寸，95% 屏占比搭载 4K 超清硬屏。画质上延续了 K9 系列惊艳的色彩表现，支持 10.7 亿色色彩显示和 OCEE 色彩增强引擎，ΔE≈2，还原真实色彩，打造极致的观影体验。同时配合自研的 AI PQ 算法技术，针对画质全场景进行逐帧优化，确保每一帧画面都明暗清晰、立体饱满，实现媲美真实场景的视觉观感。

OPPO K10 8+128GB 版本售价 1999 元，8+256GB 版本售价 2199 元，12+256GB 版本售价 2499 元。OPPO K10 Pro 8+128GB 版本售价 2499 元，8+256GB 版本售价 2799 元，12+256GB 版本售价 3199 元。