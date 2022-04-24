携手推动电动汽车向前发展：保时捷和奥迪在日本建立了优质充电联盟业务合作伙伴关系，以在日本扩展 150kW 快速充电站网络。由于这一联盟，两家公司运营的快速充电站将从 2022 年 7 月 1 日起向保时捷和奥迪车主开放。

Premium Charging Alliance 是一个在日本扩展充电服务的项目，将保时捷和奥迪在经销商和城市网络中的快速充电站网络合并为两个品牌的电动汽车 (BEV) 车主服务。该联盟将允许保时捷和奥迪车主在 41 个地点使用 50 个保时捷高压充电站以及来自奥迪日本的全国 52 个充电点，到 2022 年底总共有 102 个快速充电器。

Porsche Turbocharger 快速充电装置提供国内任何充电器中最强大的 150 kW* 级输出，可在 24 分钟内将 Taycan 的电池充电至 80%。目前在日本有 50 个在运行：33 个保时捷中心（共 45 个）有 37 个，作为城市充电基础设施的一部分，有 7 个地点（12 个），其中一个在保时捷体验中心。

“日本在发展公共充电网络方面表现出很大的决心，但是，我们认为充电速度本身还不够快，” 保时捷日本首席执行官 Michael Kirsch 说。“保时捷将自己视为快速充电领域的先驱。通过 Premium Charging Alliance，我们的目标是与其他提供快速充电的公司合作，这意味着我们的客户可以减少汽车充电时间，找到更合适的位置，让驾驶电动汽车更方便。”