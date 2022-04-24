千元级别的机型，在今天依然有着旺盛的需求。realme 这个品牌一直以来给人的印象就是 “越级”，每一款新机的发布都能为消费者带来意想不到的性价比感知，全新的 Q5 系列又是个答案，这次我们来看下其中的 Q5。

首先在外观设计上，大胆采用了当下流行的明亮色调。背部的橙黄色质感符合年轻人的审美，同时在光线晃动情况下产生不同折射。正面是一块 6.6 英寸 120Hz 屏幕（90.8% 屏占比，96%NTSC 广色域），可以在不同场景下切换不同的刷新频率，比如静态条件下调整为 60Hz。具体来说，realme Q5 把看小说最低的 30FPS 到游戏的 120FPS，划分为 6 个档位，该高刷时上到高刷带来良好的体验，在不需要高刷的场景时自动降低刷新率节省电量，从而对高刷屏做到高效利用，节省耗电。

转到背部，可以看到摄像头模组。主摄采用 5000 万后置三摄组合以及 1600 万前置超清自拍镜头，支持前置人像虚化+HDR 自拍。主相机在超清模式下，可以拍摄 8160*6144 的高像素照片。从拍照的实际效果来看，可以应付的了大部分的拍照场景。在光线较好的情况下，成片速度较快。光线不足的情况下，夜景模式也能够拍得不错的照片。原厂支持摩登、赛博朋克、燃情、星际空间、璀璨夜晚 5 大夜景滤镜。

硬件方面，Q5 搭载高通骁龙 695 处理器，电池容量为 5000mAh，支持 60W 闪充，可在 16 分钟充至 50%，保留 3.5mm 耳机孔。就电池容量来说，这个可以去除大部分人的充电焦虑，官方宣称最高可实现长达 29 天待机时间。搭配充电快的卖点，电池方面的配置可以满足日常需求。

软件方面，依然秉承了真我家族的 realme UI 3.0，在带来空间感设计的同时，还加入了一些人性化的设计。真我 Q5 支持最大 8GB+5GB 运存拓展，采用 DRE 动态运存拓展技术，可以将内存空间转化为运存空间。全新设计的 “速览卡片”，不仅更加简洁强大，还支持将卡片放置在主屏幕上，让用户可以更加便捷的获取信息、操控设备。带来了全新的自由浮窗，其以符合直觉的操控逻辑、配合充满细节的动画效果，给用户以得心应手的小窗体验。

简单总结来说，这款 Q5 算是千元机当中值得考虑的产品，它的配置比起一般的千元机高许多，尤其是抓住了充电和续航这个痛点，再加上时尚潮流的外观，应该会在平价中低端市场走出不少销量。