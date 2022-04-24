近日，风脉能源（武汉）股份有限公司（简称 “风脉能源”）完成逾亿元 Pre-IPO 轮融资，由洪泰基金领投。本轮融资将主要用于以风电、光伏、储能为核心的新能源电站开发、数字化运维及智能装备研发投入，以及运维区域中心拓展等。

风脉能源成立于 2009 年，是国内的独立第三方新能源资产投资和运维服务商。截至 2021 年底，风脉能源在海内外提供的咨询设计及服务类项目达 3500 多个，累计管理及服务的新能源资产规模超过 8GW。

风脉能源董事长叶毅表示，在国家 “双碳” 背景下，能源结构优化调整是重中之重，新能源产业肩负历史使命，其高速发展是大势所趋。风脉能源将一如既往地提升技术创新能力，充分发挥深耕行业十余年的技术积淀优势，加快新能源产业数字化和智能化进程，进一步推动新能源向着更智能、更高效的方向发展。

洪泰基金高级投资副总裁康从升表示：“风脉能源是目前国内风电领域少有的同时具备整体开发能力、全产业链资质和技术服务能力的独立第三方服务商，多年深耕风电并逐步拓展至光伏、储能领域，全生命周期业务链条已然打通并实现了良性互动，具有良好的行业口碑。

随着国家 ‘双碳’ 目标的确立和 ‘平价’ 政策的落地，洪泰基金坚定看好以风电光伏为代表的新能源电力产业的强劲发展前景，行业呈现 ‘周期性减弱、成长性凸显’ 的发展态势，在成本下降、需求扩张的良性循环中，风电光伏有望逐步实现从替补能源向主力能源的转换。作为国内领先的第三方技术服务商，风脉能源大有可为。

纵观人类科技发展史，核心脉络是 ‘支配更多能量’、‘掌握更多信息’，风电、光伏与储能产业在这个历史背景下，是具有重要位置的。风脉能源在这个产业赛道中亦有其独特优势，洪泰基金期待风脉能源未来继续稳健而快速发展，为能源产业转型升级做出更多贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。