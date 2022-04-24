银保监会发布的《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中指出，保险及银行机构需要落实数据能力建设，提高数据应用能力，提高大数据分析对实时业务应用、风险监测、管理决策的支持能力。

时间就是效益，在互联网生态中，保险业务呈现多场景和多渠道特征，数据来源庞大、分散、高并发，数据要素的价值挖掘可谓争分夺秒，对企业实时数据分析和决策能力带来挑战。2022 年 4 月，众安保险数据中台（集智平台）正式升级实时数仓技术，该平台支持了保险业务流式大数据分析和最高十亿级数据量，预计整体分析性能对比过去提升 3-5 倍，数据看板响应时间可控制在最短 3 秒内。

众安保险数据科学应用中心相关负责人施兴天介绍道：“数据中台需要有应对实时数据分析的能力以及未雨绸缪考量，所以在数据精细度、多表关联、多并发及时效性等技术点上，通过流式大数据分析模式，将实时数据经过流处理，满足业务在实时数据查询上，实现高效灵活、数据迟滞低的分析效果。”

据悉，实时数仓技术适用于企业产品需求和内部决策过程中，对数据实时性更为迫切的业务场景。而相比传统线下签单的低频保险业务，高频的互联网保险选择渠道广泛，用户通过各类 APP、小程序、H5、流量平台和直播平台，都可能产生下单购买保险的需求，实时数仓技术逐渐成为保险大数据应用的刚需。

此次技术升级后，众安集智平台能够根据用户实时行为数据，及时治理、分析、归因和预判、调整精准线上运营策略，优化营销活动设计和推广渠道，有效提升了业务转化率。此前围绕互联网线上运营，众安保险已经依托自营 APP、小程序、移动官网、短视频号等 30 个多载体矩阵触达用户，构建了从广告投放、活动管理、营销触达、用户洞察、数据分析等运营环节。这其中每个环节，都发生于高频互动的保险业务场景中，且数据要素呈现多维、混和、冗余等特征。

“在金融保险业务中，市场人员将新产品投放至渠道曝光后，利用集智平台实时数仓技术，可以快速查看经营报表，实时或定期核算渠道投放成本，根据渠道表现情况及时调整投放策略，降低营销流程中的获客单价，达到比较好的 ROI。” 施兴天表示。

根据数据显示，众安保险 2021 年累计出具 77 亿张保单，相当于平均每秒出具 244 张保单，背后更是每日新增超 13TB 的庞大数据量。能够做到数据要素的流畅合规运转及价值分析挖掘，以集智平台为代表的众安数据智能体系功不可没，累计已助力众安保险保费年增长超 3 亿，减损超 2 亿，研发及运营效率提升 20% 以上。

据介绍，此次升级的众安保险集智平台在原有 Clickhouse 数据库技术基础上增加了 StarRocks（MPP 大规模并行分析数据库），具备了可视化分析、多维透视分析和实时数据分析功能，覆盖广告投放、物联网、电商、社交、风控理赔、客服、运营等主流金融数据应用场景亚秒级流式分析，赋能一线业务人员实时追踪业务效果、一键生成可视化分析模板，实现精细化运营分析。