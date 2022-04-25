基于长期服务中国出海企业的洞察以及委托第三方调研机构中桥咨询的调研数据，亚马逊云科技（Amazon Web Services）于今日发布中国企业上云出海趋势。

亚马逊云科技发现，中国与数字经济相关的出海正从 “数字化出海” 向 “出海数字化” 扩展，从早期的互联网社交、视频和短视频、互联网工具等在内的数字化产业的出海，逐步带动传统行业的出海企业积极借助数字化技术，进行出海业务的全方位数字化转型和创新，在海外实现产品升级和品牌升级，提升全球竞争力。

亚马逊云科技认为，实现 “全球化思考，本地化运营” 是中国企业在全球取得成功的关键。企业必须拥有全球化的视野和本地化运营的能力，在全球范围内持续高效配置资源的同时，加强不同国家和地区的安全合规，并围绕当地客户的需求创新产品、服务和体验。而云计算为数字经济提供技术底座支撑，已经成为企业实现 “全球化思考、本地化运营” 的重要技术手段。

亚马逊云科技中国区商用市场事业部总经理李晓芒表示：“无论是第一波 ‘数字化出海’ 的先行者，还是第二波在数字经济浪潮下寻求数字化创新和突破、实现 ‘出海数字化’ 的传统企业，亚马逊云科技都伴随着和支持着他们的发展。作为中国企业出海云计算领域的引领者，亚马逊云科技积累了十几年服务中国企业出海的专业经验，我们希望可以帮助更多企业寻找海外新蓝海、加快海外业务的数字化转型和创新、加强业务的安全合规，助力中国数字经济出海行稳致远。”

从 “数字化出海” 到 “出海数字化” ，数字经济出海呈现新格局

从欧美到非洲，中国企业出海遍地开花。 60% 的出海企业海外业务已经涉及三个以上大洲/地区。东南亚、欧洲和北美依然占据中国企业出海的首选目的地，同时，南美、非洲、中东等新兴地区正成为中国企业出海的 “新蓝海”。

60% 的出海企业海外业务已经涉及三个以上大洲/地区。东南亚、欧洲和北美依然占据中国企业出海的首选目的地，同时，南美、非洲、中东等新兴地区正成为中国企业出海的 “新蓝海”。 从 “ 制 ” 到 “ 智 ” ，出海力量再升级。 中国企业出海正在经历从劳动密集型、资本密集型的产品出口到技术驱动型、思维创新型、品牌先导型的升级之路，实现从量到质的转变；从向全球输出 “中国成本”、“中国规模”，转而向全球输出 “中国技术”、“中国品牌” 和 “中国体验”。

中国企业出海正在经历从劳动密集型、资本密集型的产品出口到技术驱动型、思维创新型、品牌先导型的升级之路，实现从量到质的转变；从向全球输出 “中国成本”、“中国规模”，转而向全球输出 “中国技术”、“中国品牌” 和 “中国体验”。 从传统到新势力，新能源车开辟出海新赛道。 随着电动化浪潮席卷全球汽车行业，无论传统车企还是以新能源汽车为代表的造车新势力，都在积极布局海外，希望实现弯道超车。

随着电动化浪潮席卷全球汽车行业，无论传统车企还是以新能源汽车为代表的造车新势力，都在积极布局海外，希望实现弯道超车。 从 to C 到 to B ，企业服务领域成出海新热点。 从企业资源规划、客户关系管理 、协同办公 、人力资源等通用型企业级服务，到垂直行业所需的具体服务，再到 IT 运维管理、数据库及大数据分析等 IT 应用，企业服务领域正在成为出海的新热点。甚至部分原来面向 C 端的出海企业，也把自身服务 C 端客户的经验开发成服务 B 端的新服务，向 B 端拓展业务。

从企业资源规划、客户关系管理 、协同办公 、人力资源等通用型企业级服务，到垂直行业所需的具体服务，再到 IT 运维管理、数据库及大数据分析等 IT 应用，企业服务领域正在成为出海的新热点。甚至部分原来面向 C 端的出海企业，也把自身服务 C 端客户的经验开发成服务 B 端的新服务，向 B 端拓展业务。 从 “ 大 ” 到 “ 小 ” ，中小企业出海崭露头角。 已经出海的企业中，大企业占 63%，中小企业占 37%；计划出海的企业中，大企业占 35%，中小企业占 65%，中小企业表现出强烈的出海意愿。

已经出海的企业中，大企业占 63%，中小企业占 37%；计划出海的企业中，大企业占 35%，中小企业占 65%，中小企业表现出强烈的出海意愿。 从萌芽到成长，初创企业出道即瞄准出海。从游戏、开发者服务和 SaaS，到硬件/手机、电商等行业，越来越多的初创企业是生而全球化的。2021 年埃森哲中国独角兽研究显示，45% 的独角兽企业认为海外拓展至关重要，其中，82% 的企业计划 24 个月内就进军海外。

助力出海企业实现 “全球化思考，本地化运营”

从全球知名的大型企业，到崭露头角的未来之星，越来越多的中国企业开始扬帆出海，通过上云和云上创新实现 “全球化思考，本地化运营”。他们对云服务提供商在安全合规、全球基础设施覆盖、云计算技术的丰富性和领先性、以及合作伙伴解决方案的丰富性等均提出了新的要求。

首先，近 60% 的受访企业认为上云出海安全合规最重要；其次，出海企业希望通过上云建立起全球统一的业务部署，满足不同地区的业务随时的变化和需求，云基础设施全球覆盖能力位列中国上云出海企业关注度第二；第三，超过 50% 的受访企业表示希望将核心业务系统迁移上云并借助云服务建立起数据驱动的业务创新能力，统一管理分散在全球各地的业务、实现数据整合和统一管理，整体提升业务数据的洞察分析能力，利用数据驱动创新；第四，43% 的受访企业已经开展基于人工智能技术的应用创新实践，实现产品、服务和业务运营的智能化；第五，43% 的受访企业也已经开展基于 IoT 技术的创新，希望建立一个具备全球覆盖和统一管理能力的物联网平台并融入各地区的物联网生态；最后，合作伙伴解决方案的丰富性很重要，超过 50% 受访企业采用了云服务提供商合作伙伴提供的多类型服务。

作为全球云计算的开创者与引领者，亚马逊云科技始终伴随中国出海企业一路同行。凭借引领行业的安全合规理念和实践，覆盖全球的基础设施，超过 200 大类广泛而深入的云服务，全球超过十万家合作伙伴网络成员的解决方案，服务中国出海企业十余年所积累的成熟和丰富的客户实践，以及亚马逊全球业务体系的强大支撑，亚马逊云科技将助力更多的中国企业，在全球建立 “中国技术”“中国品牌” 和 “中国体验” 的新标签，打开一片新天地。