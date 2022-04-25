4 月 25 日，IEEE 计算机协会区块链和分布式记账标准委员会召开全体会议，《基于区块链的供应链金融标准》正式发布。这是 IEEE 发布的首个面向供应链金融的区块链国际标准。

这一标准由蚂蚁集团牵头制定，它定义了基于区块链的供应链金融通用框架、角色模型、典型业务流程、技术要求、安全要求等，可帮助各机构 “对症下药”，提升企业自身的供应链金融系统标准化水平，以标准促协同，助力产业数字化升级。2018 年 12 月，该标准通过 IEEE 审核并正式立项。

IEEE 全称 “电气和电子工程师协会”，是目前全球最大的非营利性专业技术学会, 在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域已制定了 1300 多个行业标准。IEEE 计算机协会区块链和分布式记账技术标准委员会（IEEE BDL）负责指导、管理和监督区块链标准的立项、研制、评审、发布、宣贯及相关应用实践过程，旨在推动区块链与分布式记账技术的国际标准化及其应用实践。

近年来，我国供应链金融在应用区块链技术打通上下游生产协同、信息共享等方面积累了丰富经验。传统的供应链金融业务高度依赖人工审核，劳动力成本高、欺诈风险高，金融服务难以触达距离核心企业较远的中小企业中。

而引入区块链技术后，可以大大减少人工成本，提高交易审核的安全性和透明度。所有参与方使用一个去中心化的账本进行协作和安全的数据共享，在提高效率的同时打破供应链信息孤岛，加快资金在整个供应链的贯穿流通。

中国电子技术标准化研究院区块链研究室主任李鸣表示，“《基于区块链的供应链金融》IEEE 标准的发布，不仅表现了区块链助力供应链金融产业，为产业链上下游企业建立了互信的合作关系，而且进一步地将我国在区块链赋能实体产业的经验通过标准的渠道推向国际。”

在数字时代，中国科技企业正在加速参与国际技术标准制定。据了解，蚂蚁集团积极主导和参与制定了近 40 个国际标准，其中主导的标准超过 20 个，涵盖区块链、隐私计算、移动支付、安全科技等领域。