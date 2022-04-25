科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.04.18-2022.04.24）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

过去的 2021 年对全球应用厂商来说或许都可以算得上是一个不容忽视的 “大” 年。

根据 data.ai 的数据显示，在这段期间，受疫情的影响和旅游出行的限制，人们继续拥抱移动优先的生活方式，全球前十大移动市场的消费者每天在移动应用上花费的时长达到了平均 4.8 小时之多。而作为这种状况的最为直接的结果之一，便是用户在应用上支出的大幅增加——以泛娱乐类应用为例，其各个子类别中均呈现出了两位数的用户支出增长。值得一提的是，在这种收获了两位数增幅的多子类别中，有声书类别以 131% 的增幅成为了其中的最大亮点。

对此，data.ai 大中华区负责人郑伟达表示，在经历了两年多的疫情之后，人们的无效社交的减少跟独处时间的增加，都让用户有更多的时间来阅读、并且对知识的需求量也逐渐增加，因而这一领域呈现出了巨大的机遇。而尽管它的起点较其他泛娱乐子类别显得较低（目前其 21 年全年使用时长为 40 亿小时，短视频类别则为 4500 亿小时），随着这一 “小众” 需求被用户所不断发现和接受，有声书未来会有更多的发展。

当然，他也进一步建议称，从地域范围的角度上来说，从市场层面来看，欧洲、中东、非洲、俄罗斯这四个地区中对于有声读物使用时长的增长最为明显，因此，对中国出海厂商而言，这些新兴地区也能够成为其新的着力点，尤其是中东的沙特为例，其人均 GDP 高达 2 万美金，具有客观的消费能力。再加上该地区在技术方面稍显落后，“···出海厂商可以运用技术优势，结合当地的文化，来产生更多的商机。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Zaraye 获得 210 万美元融资，老虎基金领投：Zaraye 由 Ahsan Ali Khan、Hashair Junaid Ahmedani 和 Taha Iqbal Teli 共同成立于 2021 年，是一家主营原材料买卖的逆向竞标平台，旨在帮助巴基斯坦中小型制造企业采购原材料及筹措运营资金。此外，Zaraye 还服务于巴基斯坦国内纺织业和建筑业用户。如今，它在国内 20 多个城市拥有总计超过 300 家合作伙伴及供应商。

Zaraye 在一份声明中表示，为巴基斯坦经济贡献率占到 20% 的的工业制造部门在原材料采购上需要花费其 60% 到 65% 的成本，约合 350 亿美元。Zaraye 平台通过将国内制造商与供应商直接联系起来，帮助制造商解决获取原材料难和贵的两大痛点。

Hangry 获得 2200 万美元 A 轮增投：Hangry 由 Abraham Viktor、 Andreas Resha 和 Robin Tan 共同成立于 2019 年，是印尼首家汇聚多品牌的云厨房公司，其配送服务是 Hangry 区别于传统餐饮品牌的一大亮点。

这些年来，Hangry 陆续推出了包括 Moon Chicken、San Gyu 和 Ayam Koplo 等在内的多个自有餐饮品牌，其成功建立也有效加速了 Hangry 的多品牌并购进程，加快了 Hangry 进军印尼更多餐饮行业细分领域的步伐。

蚂蚁集团成为 2C2P 大股东：2C2P 总部位于新加坡，是一家移动支付平台，连接了泰国、新加坡和马来西亚等地区 250 余种支付方式，为电商、金融、航空、旅游、酒店和零售等垂直行业的商家提供支付结算及其他增值服务。接下来，它还将接入 Alipay+。有消息称，这也是蚂蚁集团加速自身国际化进程的一项重大举动。

OFF FOODS 获得 170 万美元种子轮融资：OFF FOODS 由 Dominik Laurus 和 Jhameson Ko 成立于 2021 年，是印尼的一家人造肉制造商。据介绍，OFF FOODS 的产品目前在印尼国内 7 个城市（雅加达、万隆、泗水、棉兰、日惹、望加锡和巴厘岛）销售，其合作的餐饮品牌包括：Gaaram、Wanfan、MammaRosy 和 FITCOEats 等。

去年，OFF FOODS 推出了 OFF MEAT，这是一款类似鸡肉质感的人造肉产品。通过与餐厅等开展 B2B 合作，该旗舰产品的销量如今已突破 10 倍增长。

Carsome 或将以 20 亿美元估值在美上市：成立于 2015 年的 Carsome 是东南亚最大的综合汽车电商平台，市场覆盖印尼、泰国和新加坡。根据 Carsome 此前向本栏目提供的数据，其平台上的二手车交易量已达到每月 1 万辆左右，年交易额可达 10 亿美元。

在去年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚首家独角兽企业。随后，至 9 月份和和今年 1 月，Carsome 分别完成了其 1.7 亿美元的D2 轮融资和 2.9 亿美元的E 轮融资，而该公司的估值也在最后一轮融资时达到了 17 亿美元。

Ordinary Folk 获得 500 万美元融资：Ordinary Folk 成立于 2020 年，总部位于新加坡，是一家远程医疗服务商。目前，Ordinary Folk 主要运营两大平台：Noah 平台致力于为男性提供有关性健康、心理健康、头发护理以及体重管理等方面的诊疗服务，而 Zoey 平台则专注于帮助女性解决与性健康、心理健康以及生育等相关的问题。

据介绍，Noah 和 Zoey 两大平台的存在可以为用户有效解决当前环境下预约难及排队长等一系列线下看病的痛点，还可以让人们更便捷地就难以启齿的隐疾或疑难杂症寻求线上诊疗。

全家战略投资日本共享电滑板车初创公司 Luup：Luup 成立于 2018 年，是一家电滑板车和电动自行车共享服务提供商。如今，其服务范围已覆盖东京、大阪、京都和横滨，并正向其他城市扩张。

据介绍，在日本国内共享电动车市场，Luup 占据了超 90% 的份额。当下，Luup 主要致力于打造电滑板车与电动车。未来，它还计划开发更多出行设备服务用户。

借助全家便利店布局广泛及 24 小时营业的特点，顾客无论在何时都能享受到 Luup 的共享出行服务。Luup 将站点接入全家在为消费者提供优质出行服务、提升用户体验的同时，还可以将有出行需求的顾客吸引进全家门店，进而有机会产生用户转化。

data.ai：后疫情时代下，泛娱乐应用出海的机遇不容忽视：聚合数据公司 data.ai 在近日发布的数据中指出，过去的一年中，中国移动应用厂商以 17 家的名额超过此前的榜首常客美国，成功登上 “全球 52 强发行商” 入围数量之首。基于其中的种种表现，data.ai 认为，这一转变见证了中国应用厂商在全球市场中话语权的不断提升，充分体现出其坚定看好中国厂商全球发展前景的理念。data.ai 大中华区负责人郑伟达也表示，“我们为中国厂商过去一年取得的巨大成功感到骄傲，对移动产业来说，2021 年是破纪录的一年，中国已成为全球最发达的移动市场，中国移动厂商也将继续领跑全球。”