动点出海获悉，印度 B2B 跨境电商初创公司 Geniemode 近日宣布获得了 2800 万美元 B 轮融资，这也是该公司今年获得的第二笔融资（Geniemode 曾在一月份获得由 Info Edge Ventures 领投的 700 万美元 A 轮融资）。

据透露，最近这笔资金由老虎基金和 Info Edge Ventures 联合领投。根据 Fintrackr 的数据，这轮融资过后，Geniemode 的估值将提升至 1.62 亿美元。

Geniemode 由 Amit Sharma 和 Tanuj Gangwani 创立，总部位于印度古鲁葛拉姆 (Gurugram)，是一家 B2B 跨境采购和供应链服务平台，旨在为市场上的供应商和买家提供一套标准化采购流程。

据悉，除开展融资活动外，Geniemode 还通过增加期权种类，进一步扩大员工持股计划的规模。如今，该公司的员工持股总额已达约 1400 万美元。

Geniemode 表示，公司现已与来自印度、孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡的 100 多家供应商建立了合作关系。最近，Geniemode 还逐步拓展其业务范围以进入美国及英国市场。