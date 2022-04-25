风投机构 Gobi Partners 和 Ozora Yatrapaktaja（PT Mega Ozora Venture）近日宣布，已联手发起了一只名为 Ratu Nusa Fund 的种子基金。据介绍，该基金的规模为 1000 万美元，将专注于向印尼地区的以女性群体为企业管理层的种子轮及 Pre-A 轮企业进行投资。

根据声明，Ratu Nusa Fund 的聚焦领域主要包括医疗健康、电商/社交电商、未来工作/教育、地产科技、中小微企业科技和金融科技。此外，该基金也将关注致力于改善印尼女性群体（包括妇女和女童）升级的企业、在当地新兴二三线地区的弱势企业、以及希望通过技术能力扩大覆盖范围并能创造更高效率与规模的企业。

Gobi Partners 联合创始人 Thomas Tsao 表示，长期以来，由于根深蒂固的性别偏见，女性创业者很难在风险投资领域中受到应有的关注，她们的潜力被大大忽视，Ratu Nusa Fund 的成立则旨在解决这一问题。

此外，他也进一步指出，印尼的独特条件使得该地区尤为适合其首支以女性为中心的基金，“这里预计有 3000 万名活跃的女性从业人士，而她们将从这个繁荣的创业生态系统中受益。Ozora Venture 有着扎实的女性管理者团队，并在印尼发展出了强大的网络。我们也很高兴能与 Ozora Venture 展开合作。”

Gobi Partners 成立于 2002 年，是一家聚焦泛亚地区的风投机构，旗下管理 15 亿美元规模的资产。致力于为创业者提供从早期到成长阶段的支持。目前，Gobi Partners 已在 13 个地区中筹集了 15 支基金，投资企业超 310 家（东盟地区超 60 家）。