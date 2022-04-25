现代汽车宣布与零售巨头乐天集团和 KB 资产管理公司合作，在韩国扩展超快速充电基础设施。他们的商业模式包括向私人运营商租赁大功率充电站，到 2025 年增加 5,000 个超快速充电器 (UFC)。本周，三家公司同意暂时成立一家名为 UFC（Ultra Fast Charger）的特殊目的公司，在今年内开始招募民营电动汽车充电站运营商，并租用他们的超高速电动汽车充电器开展业务。

从长远来看，现代及其合作伙伴的目标是在 2025 年之前增加 2,500 个站点，每个站点配备两个充电连接器，以达到上述 5,000 个连接。然后，这将成为各种漫游基础设施的一部分。根据环境部的数据，韩国目前拥有约 100,000 个充电装置，其中近 40% 位于首尔和邻近的大城市。只有 13,000 台提供超快速充电。

现代希望运营商的直流充电基础设施能够更快地扩展到大城市，运营商可以通过租赁充电器来节省安装成本。该公司还希望通过将 EV 充电桩租赁业务模式与其 EV 充电服务平台 E-CSP 相结合来提供客户服务。

现代集团已于去年 3 月推出 800 伏电动汽车、起亚 EV6 和现代 Ioniq 5 时开始安装专有的大功率充电站网络。现代表示，其 350 千瓦的充电站可以在 18 分钟内将配备 800 伏系统的电动汽车电池充电至 80%——大约是当前快速充电站所需时间的一半。