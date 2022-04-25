智能化研发管理工具 PingCode 宣布完成近亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由晨壹投资领投，老股东斯道资本和亿联凯泰基金跟投，云岫资本担任独家财务顾问。

本轮融资将主要用于招募行业顶尖人才、加速产品及客户服务体系进化、为数字化企业提供更高价值服务。

PingCode（北京易成星光科技有限公司）是国内的企业协作 SaaS 服务提供商，旗下产品包括团队协作工具 Worktile 和研发管理工具 PingCode（拼扣），基于高效协作与敏捷研发理念，为不同规模研发团队提供 Scrum、Kanban、知识库、迭代计划&跟踪、产品需求规划、缺陷跟踪、测试管理，同时满足非研发团队的流程规划、项目管理和在线办公需要。

目前，PingCode + Worktile 持续服务包括商汤科技、来也科技、星思半导体、大普微电子、国汽智控、MOKA、51 社保、易快报、莉莉丝、中国银行、清华大学、中国联通等 1000 余家行业客户。

晨壹投资合伙人孔晓明表示：“越来越多的企业正在从信息化走向数字化，如何使软件开发更加便捷和高效是众多企业关注的问题。PingCode 在开发协同以及项目协作领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品经验，为软件开发人员提供功能强大的开发协同工具套件，能够大幅提升开发效率和协作体验。PingCode 是一家充满活力的技术型创业公司，我们相信在创始人王涛先生的带领下，公司将朝着世界级开发者工具的目标不断迈进。”

斯道资本执行董事张艺潇表示：“PingCode 用强大的产品力在 2020 年、2021 年实现了年均三倍的业务增长，并在 2022 年第一季度持续了这一增长态势。这轮融资是市场给予公司业绩的强烈正面信号，斯道也以过往数年持续加注的方式表达着对公司和研发协同赛道的支持。盼望 PingCode 在这条厚雪长坡上越走越好。”

亿联网络联合创始人卢荣富先生表示：“产研协同赛道是我们长期关注的方向，PingCode 团队对于产品的思考和创新能力，对于用户需求的敏捷响应让我们印象深刻。在过去的一年 PingCode 用实际的业务增长及头部客户的服务案例，充分证明了他们的产品力及竞争力，本轮我们对 PingCode 团队的持续加码也表达了我们对公司和产研协同赛道的信心，期盼 PingCode 每一次产品的迭代，让更多的产研群体能够从 PingCode 的产品及服务中受益。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。