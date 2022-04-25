国内网络安全产品及服务提供商” 雪诺科技” 于近日宣布已获得纪源资本、晨晖创投等投资机构的数千万元人民币融资。

雪诺科技创立于 2021 年 8 月，创始人高雪峰在创办雪诺科技公司之前任 360 集团信息安全中心及政企安全集团总经理，长期负责 360 自身安全体系建设，同时为政企客户提供安全产品及服务。创始团队延续丰富的安全体系建设经验和深厚的攻防能力积淀，目前团队仍在持续扩招中。

雪诺科技构建新一代网络安全访问架构，帮助企业守护其数字资产，对抗外部攻击和发现内鬼事件。围绕这一目标，雪诺科技采用” 产品为依托，安全为核心，运营为保障” 三位一体的服务模式，推出首款产品” 雪诺云零信任安全接入平台（雪诺云 ZTNA）”。雪诺云 ZTNA 具备上下文动态策略、资产威胁分析、数据安全防护、异常行为分析四大核心功能，随着云服务的发展和应用，基于多云、混合云的复杂环境，未来雪诺科技将持续基于 ZTX 逐步完善产品矩阵，构建安全服务边缘 (SSE)，提供全方位的安全保障。

雪诺云零信任安全接入平台的主要思路是把精细化动态管控和威胁分析结合起来达成安全建设，而非仅关注威胁分析。从网络不可信及业务应用安全两方面考虑出发，对应用访问贯彻” 最小特权原则”，同时对不同网络流量进行安全分析。

在落地的应用场景上，雪诺科技已经针对远程办公、业务上云、第三方人员访问、数据安全、IOT 物联网、移动设备接入等场景，提供了针对性的解决方案。数据安全不能被动依赖政策的推动，应先于规则对内部安全隐患和外部攻击风险尽早进行防护，从而更好的保障个人、企业、国家数字资产。

在规划层面，该公司称今年将把主要精力用于产品打磨和升级，在产品策略、用户体验上会做比较大的提升和改进，目前也已经有试用客户开始使用。

纪源资本管理合伙人李宏玮表示，数字化和智能化是企业和行业发展的趋势，也是创新的支柱，因此应用网络和数据资产的安全防护愈发重要。一旦数字资产和信息泄漏、企业被攻击等安全事件发生都可能会带来严重损失。我们充分认可雪诺科技的产品理念和团队能力，期待雪诺科技开拓更多的应用场景，真正将” 始于接入、精于攻防、终于运营” 的安全防护价值观应用到更多的企业。

晨晖创投联合创始人及管理合伙人胡萍提到，由于疫情的影响，大量的企业被迫远程办公，更多元的业务和远程协作催生更强的企业信息安全需求；也有大量的企业已经具备了庞大的数据资产，在数据驱动业务为核心的企业，网络安全防护已经成为企业经营中重要的场景。我们相信雪诺科技在网络安全防护领域的专业性，可以利用好团队多年的经验，发挥安全架构设计、安全攻防、安全研究和安全运营方面的专业优势，助力企业做好网络安全防护。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。