近日，小吃连锁品牌 “喜姐炸串” 宣布完成 7500 万元 A+ 轮融资，由前阿里 CEO 卫哲创立的嘉御资本独家投资，明越资本担任财务顾问。融资将继续用于公司的供应链升级、数字化系统建设、营运中台建设、高能团队打造。

本轮融资是喜姐炸串 6 个月内连续完成的第二次融资。去年 10 月，喜姐炸串已获得由源码资本和星纳赫资本联合领投的 A 轮融资。截至目前，喜姐炸串累计融资金额超 3 亿元。

喜姐炸串目前已在长沙建立分仓，加大辐射整个西南地区，争取全国门店在 1876 家店的基础上，再新增签约门店 2000 家，重点城市门店占比达到 60% 以上。

嘉御资本董事长兼创始合伙人卫哲先生表示：“资本寒冬下，是价值投资最好的入场时间，因为真正的好公司会在这个时候脱颖而出。未来 10 年，中国在新消费方向至少诞生 100 家千亿市值的公司。此次在疫情之中选择投资喜姐，也是看中了喜姐百城万店无限纵深的发展潜力。我们的投资逻辑一直是看好、看懂、帮得上忙。炸串是一个具有广泛群众基础的大品类，毛利高，客户粘性高，单店可复制，是一个非常好的赛道。喜姐通过对产品、供应链和品牌的全面升级，赋予了这个品类新的生命，我很看好这个品牌。创始人王宽宽有着敏锐的消费者洞察力和对产品的极致追求，我相信喜姐会在他的带领下，成长为新餐饮中的领军企业。“

喜姐炸串创始人兼 CEO 王宽宽表示：“选择和卫哲老师创立的嘉御资本合作，主要基于双方在新消费领域理念的契合。‘长期主义’ 是双方都坚持的经营理念，新消费也被彼此看好。卫哲先生是新消费新零售领域的权威和专家，拥有非常丰富的项目经验，对行业的研究、消费群体的研究以及新消费未来发展方向都有着很深的思考，也在阿里巴巴管理万人组织，在组织建设和管理上有丰富的经验，这对我们公司既快又稳的发展非常有价值，可以说这是一次双向奔赴的美好合作。一个企业能够做大做强，能够持久经营的根源，不仅仅在于企业自身的盈利能力和价值，更在于企业对社会创造的价值。喜姐的目标是未来五年内打造一个百城万店规模，价值千亿市值的企业，能够帮助十万中国人成功实现创业梦想。”

明越资本董事郭晓认为，喜姐炸串自带连锁基因，用新的高价值食材、新的炸制方式、新的视觉设计组合成一整套全新输出，满足了年轻人的味蕾与审美。明越资本长期关注拥有巨大潜力的 “小吃小喝” 赛道，一路见证了喜姐炸串持续夯实供应链壁垒，保持高标准化的门店管理水平，加速拓展全国布局。很高兴再次助力喜姐完成新一轮融资，期待陪伴团队共同探索万店之路。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。