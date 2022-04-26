计算机图形引擎技术提供商粒界（上海）信息科技有限公司（简称 “粒界科技”）宣布完成数千万美元 B+轮融资，本轮融资由百度风投、建信信托、朗玛峰创投共同领投，老股东高瓴创投跟投。此次资金将主要用于进一步完善第三代图形引擎的端云交互和体验，并加快商业化和应用生态布局。本次融资也是粒界科技自 2021 年以来连续完成的第四轮次融资。

在图形引擎的发展过程中，每一代图形引擎的出现，都伴随着硬件设备更新迭代带来的终端消费者需求跃迁。在元宇宙、全真互联网浪潮下，VR、XR 等设备快速发展，与以 Unreal 和 Unity 3D 为代表的前两代图形引擎相比，第三代图形引擎的应用需求分散在不同的领域，且硬件差异度比前两代更大，使得其设计的难度更大，实现灵活平衡本地和云端算力的端云联合计算是第三代图形引擎的最佳底层技术方案。

作为一家计算机图形引擎技术提供商，粒界科技自 5 年前就开始布局第三代图形引擎，并成为全球首个采用端云双引擎构架的图形引擎公司。粒界科技的创始团队来自国际三大图形引擎之一的 Crytek 及全球游戏研发商，技术积累深厚。其自研的 GritGene 引擎包含云端和移动端两个子引擎，不但能根据不同行业的需求灵活适配，也为粒界充分熟悉并掌握云、端侧图形引擎的最优底层架构和全技术栈，为端云联合计算打下了扎实的技术基础。

据粒界科技介绍，GritGene 引擎也在持续迭代，其显著特点包括：

更好的 CPU/GPU 扩展性和对于新硬件（如光追，NPU/TPU）的支持； 多行业针对性适配； 低代码化，不只为专业人员打造，没有经验的用户也可以快速上手； 智能化的图形和傻瓜式的数字内容创作系统； 虚拟和现实数据的混合支持。

现阶段，双引擎架构的 GritGene 引擎已在混合现实、智慧城市、3D 动画及特效等方面实现高效落地，并得到产品和技术验证。

粒界科技创始人吴小毛博士表示，未来粒界科技将拓展至工业、生活、教育等更多领域，还将支持中轻度的用户参与创建的互动娱乐类应用，凭借多年积累的行业经验和技术，公司将为 C 端用户提供类似 “剪映” 式的云原生无代码 3D 编辑工具集和云端数字资产相关服务，进一步打开 3D 内容创作的入口和用户基数。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。