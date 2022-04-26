近日，消费级机器人公司「可以科技」完成新一轮融资，本轮由安克创新领投，老股东蓝驰创投、顺为资本、小米跟投，义柏资本继续担任独家财务顾问。此前公司已获得顺为资本、小米、源码资本、松禾资本等投资。

可以科技成立于 2014 年，是一家消费级机器人公司，致力于打造走进家庭场景的机器人产品。可以科技把工业级的控制算法应用于消费级机器人产品，首款产品 ClicBot（可编程模块化机器人套装产品）成功地将控制技术、感知技术、人工智能融入艺术设计，为孩子们打造了一款充满惊喜的智能玩具。

目前，ClicBot 用户已经遍布 82 个国家和地区，平台的新内容 99% 是由用户创造的。新奇的萌宠机器人，工具生活场景等等，不断刷新模块化机器人玩乐体验，这些由用户创造的 “UGC” 机器人内容已经满足 ClicBot“永远玩不完的机器人” 产品目标。

在社区中，每月由用户所创造的内容超过 10000 个，其中也吸引了专业的 ClicBot 内容开发者，这些优秀开发者人均开发内容已超过 200 个。

可以科技表示，未来 ClicBot 硬件和软件基础设施也会更强大，更多模块、更多感知、更智能。公司也将持续在家庭消费机器人方向持续发力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。