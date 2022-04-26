近日，小马智行宣布中标广州市南沙区 2022 年出租车运力指标，这是国内首个颁发给自动驾驶企业的出租车经营许可。中标通知明确，允许符合广州市智能网联汽车示范运营安全技术要求的自动驾驶车辆提供出租车经营服务。

这意味着自动驾驶车辆正式纳入一般车辆的运输经营与管理范畴内，采用国家统一出租车规范化管理，是自动驾驶行业推进技术商业化进程中的重大突破。同时，小马智行也是首个在北京和广州均获准落地商业化 Robotaxi 服务的公司。

小马智行获准在广州南沙投入 100 辆自动驾驶车辆提供出租车服务。预计从 5 月起，小马智行将在南沙全域 803 平方公里的范围内开启收费运营，并随着业务逐步扩大服务至广州市其他地区，惠及更多广州市民。乘客可以通过 PonyPilot+ App 使用服务并完成支付，服务时段为 8:30 至 22:30，收费标准则按照广州市出租车统一定价标准。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“能够作为国内首个自动驾驶公司获得出租车经营许可，这是对小马智行技术实力以及出行服务运营能力的有力证明，同时也是小马智行与相关部门紧密共商的有效成果。我们有信心为公众提供优质、领先的服务体验，为整个行业提供标杆性的自动驾驶商业应用。”

小马智行联合创始人兼 CTO 楼天城表示：“自动驾驶车辆纳入出租车统一规范化管理，再次证明政策及公众已经把自动驾驶作为日常出行方式的一种，同时也是对小马智行 Robotaxi 乘坐体验、技术稳定性的认可。我们要打造的是真正以自动驾驶技术为核心的产品和服务，下一步我们将进一步优化体验、降低成本，快速推进自动驾驶技术的产品化进程。”