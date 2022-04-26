继作为国内首个自动驾驶公司取得出租车经营许可后，小马智行在推进自动驾驶出行服务商业化落地的进程中又达成关键合作进展。4 月 26 日，小马智行宣布与广汽集团旗下移动出行平台如祺出行进一步深化合作，整合双方在技术研发和出行服务领域的优质资源，共建百辆规模自动驾驶出行车队，并于年内在广州开启 Robotaxi 示范运营。

小马智行将向如祺出行提供基于自研 “虚拟司机” 技术的自动驾驶新能源车辆，搭载 L4 级自动驾驶软硬件方案。后续，双方将共同开展系统化车队管理，打造面向公众服务的 Robotaxi 车队，推动前沿自动驾驶技术在出行平台上的商业化落地应用。

为了加深合作，拓展自动驾驶产业链合作生态圈，小马智行参与了如祺出行的 A 轮融资。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“与如祺出行达成深度合作是小马智行打造未来出行生态的关键战略选择。在过去五年的研发中，小马智行积累了业界领先的 ‘虚拟司机’ 技术能力，将有效赋能人们的出行。为此，我们不仅将进一步强化自有自动驾驶出行平台 PonyPilot+，还将积极携手行业领先出行平台，共建未来出行生态。”

如祺出行 CEO 蒋华称：“Robotaxi 要真正成为一项服务，必须通过出行平台进行运营。如祺出行将在’ 双轴驱动’ 战略布局下，推出国内出行行业首个真正全开放的 Robotaxi 运营平台，为以小马智行为代表的产业合作方提供 Robotaxi 商业运营解决方案，和 Robotaxi 车辆运营基础设施，助力产业链上下游共同加速 Robotaxi 商业化运营落地，最终让自动驾驶这一前沿技术真正变成一项可落地、可运营、可持续服务的出行商业场景。”

5 月起，小马智行在广州南沙现有自动驾驶出行服务将接入如祺平台，除 PonyPilot+ App 外，用户也将能通过如祺出行 App 打到小马智行自动驾驶车辆。

小马智行于 4 月 24 日宣布中标广州市南沙区 2022 年出租车运力指标，取得国内首个颁发给自动驾驶企业的出租车经营许可。中标后，小马智行获准在广州南沙投入 100 辆自动驾驶车辆提供出租车服务。