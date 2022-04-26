smart 率先开启预售，终于实现了中国市场的重生，本次共推出 pro+与 premium 2 个版本，官方预售价格区间为人民币 19-23 万元（新能源汽车补贴后且不含付费选装）。这是款用于自我革命并加以创新的车型，价格的发布也是相当有吸引力。

smart 精灵 #1 则是有史以来最大的 smart，定位是小型 SUV，车身尺寸为 4270/1822/1636 mm，轴距 2750mm。这个车型比之前旧的都要来的大，也突破了以往人们对其认知。smart 精灵 #1 采用无框车门和 D 柱发光标识，提供 11 种车身颜色和 4 种内饰风格选择。

smart 精灵 #1 基于吉利浩瀚 SEA 架构打造，配备后置驱动电机，最大功率可达 272 马力，峰值扭矩 343 牛·米，0-100km/h 加速时间为 6.7 秒，最高车速 180km/h。此外，搭载了容量 66kWh 的三元锂电池，电池容量高达 66 千瓦时，在 CLTC 工况下，续航里程可达最高可达 560km，除此之外，新车支持快充，充电 10%-80% 用时不到 30 分钟。

smart 精灵 #1 是由梅赛德斯-奔驰主导设计，整车开发工程则是由吉利来完成。内饰方面也充满温馨，方向盘上的微信连接按钮、可为情侣制造浪漫氛围的多变大灯、手机无线充电、1.3 平米超大尺寸沉浸式天幕、Beats 音响系统等，而车体所搭载的智能香氛系统则可以让驾乘者感受到属于 smart 的专属味道。

目前，官方预订通道已正式开启，用户可登录 “smart 汽车 APP” 或 “smart 汽车小程序” 进行预订，意向金为人民币 500 元。