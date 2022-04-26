两个泛欧项目合作将零排放氢气出租车和一个新的加氢站带到丹麦首都。由欧洲清洁氢合作组织资助的 ZEFER（欧洲推出的零排放出租车车队）和 H2ME2（欧洲氢能流动性）项目已与基于应用程序的出租车公司 DRIVR 在哥本哈根部署了 100 辆氢气出租车。在该市安装和启用新的加氢站 (HRS) 之后，Toyota Mirais 使用来自可再生能源的绿色氢气运行。

出租车的最新部署意味着更广泛的 ZEFER 项目已在欧洲三个首都城市（巴黎、伦敦和哥本哈根）部署了 180 辆高利用率、专属车队的全部燃料电池电动汽车。哥本哈根的出租车部署将补充之前由 STEP 在巴黎部署到 Hype 的 60 辆出租车，以及在私人租赁公司 Green Tomato Cars（50 辆）和大都会警察局（10 辆）之间部署的 60 辆其他乘用车。

迄今为止，ZEFER 项目下运营的 120 辆汽车仅使用氢燃料已行驶超过 700 万公里。之所以能实现如此高的里程数，是因为该项目有意针对最适合氢燃料汽车的超长日里程应用。他们在没有重大安全或可靠性事故的情况下实现了这一目标，并提供了非常有吸引力的用户体验。车辆性能受到驾驶员和车队经理的高度评价，与氢动力传动系统直接相关的故障或问题有限。

丹麦政府的目标是到 2030 年所有出租车实现零排放，DRIVR 最近赢得了在哥本哈根市提供临时出租车服务的公开招标。100 辆新的氢能出租车将补充 DRIVR 现有的低排放车辆车队，该车队已经包括混合动力、电动和氢动力车辆。

“我们非常自豪 DRIVR 被赋予了帮助哥本哈根市实现其环境目标的重要任务，我们非常感谢与丰田的合作，这使我们能够通过许多新的 Toyota Mirai 满足他们的需求氢燃料汽车。” DRIVR 首席执行官 Haydar Shaiwandi 说。

“自 2015 年以来，Hype 一直是该领域的先驱，拥有、运营和管理着世界上最大的氢动力出租车车队。Hype 的目标是到 2024 年底在 15 个新城市部署其平台，Hype 认为氢是密集和随机移动最相关的解决方案之一，出租车市场可以在加速专业人士采用氢方面发挥关键作用在规模上。我们很高兴看到 DRIVR 在其解决方案中增加了氢的整合。这表明，得益于 ZEFER 等项目的支持，越来越多的玩家正在走氢路线。早期采用者肯定会拥有优势，并利用他们的经验向前发展。” Hype 总裁 Mathieu Gardies 说。

“H2ME 和 ZEFER 是世界领先的氢能移动性交通项目。他们现在为欧洲实现了几个里程碑做出了贡献，在 ZEFER 的三个欧洲首都城市商业运营的大型氢出租车车队，以及迄今为止在 H2ME 下建造的 40 个额外的加油站。这使早期采用者能够使用这种零排放技术。项目中积累的大量数据证实了这样的期望，即这些车辆可以支持城市的绿色出行努力，提供与传统车辆相同的操作便利性和灵活的出行方式，而不会产生有害排放。” ERM 集团公司 Element Energy 的董事兼 ZEFER 和 H2ME 项目的协调员 Lisa Ruf 说。

H2ME 和 ZEFER 项目促进了氢运输和基础设施的准备和使用。从 2017 年开始，ZEFER 旨在为运营中的 FCEV 车队展示可行的商业案例，这些案例可以从氢燃料汽车中实现价值，并鼓励采用 FCEV 来改善 HRS 的商业案例。同样，H2ME 旨在通过创建一个提供可行、有竞争力的化石燃料替代品的泛欧加氢站网络来确认车辆、加氢站和氢气生产技术的技术和商业准备。