动点出海获悉，阿联酋金融科技初创公司 Zenda 近日宣布，获得了一笔 940 万美元的种子轮融资。据透露，本轮投资由 STV、COTU Ventures、GFC 和 VentureSouq 共同参与。

针对这笔新入资金的用途，Zenda 表示将进行新产品开发以及进一步拓展印度市场。

Zenda 是一家总部位于阿联酋的金融科技初创公司，旗下拥有同名应用软件。该公司由麦肯锡的两名前员工 Raman Thiagarajan 和 Haseeb Ahmed 共同创立于 2021 年 6 月，并于同年第三季度进入印度市场。

Zenda 的目标是让家庭财务管理更轻松、更安全，同时致力于改变父母支付子女学费以及教育机构管理收费的方式。

据了解，Zenda 应用允许家庭成员跟踪了解各种开支细节，并支持用户选择现付或后结款等方式对学费和来自学校的其他费用进行支付，还会为按时付款的用户提供奖励。

当用户通过 Zenda 应用进行交易时，Zenda 从中赚取一小笔佣金；而当家长想要按月支付孩子的教育费用时，Zenda 会通过提供信贷而赚取手续费。

数据显示，截至 2021 年年底，Zenda 应用上产生的交易总额已超 1 亿美元，其用户规模较成立之初增长了约 20 倍。