Google 母公司 Alphabet 公布了 2022 财年第一季度财报。报告显示，Alphabet 第一季度总营收为 680.11 亿美元，同比增长 23%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第一季度净利润为 164.36 亿美元，同比下降 8%。

Alphabet 旗下 Google 部门的 Google 搜索及其他业务第一季度营收为 396.18 亿美元，相比之下上年同期为 318.79 亿美元；YouTube 广告业务营收为 68.69 亿美元，相比之下上年同期为 60.05 亿美元。

Alphabet 旗下 Google 部门的第一季度谷歌云业务营收为 58.21 亿美元，相比之下上年同期为 40.47 亿美元。

Alphabet 第一季度 “Other Bets” 业务营收为 4.40 亿美元，相比之下上年同期为 1.98 亿美元。

Alphabet CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示：“在第一季度中，搜索和云业务增长强劲，而随着数字化转型的继续，这两项业务都在为个人和企业提供帮助。我们将继续投资于卓越的产品和服务，并为世界各地的合作伙伴和当地社区创造机会。”

Alphabet CFO 露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“我们对第一季度营收同比增长 23% 的表现感到满意。我们继续在资本支出、研发和人才方面进行深思熟虑的投资，从而为股东创造长期价值。”