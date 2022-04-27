动点出海获悉，新加坡电商 SaaS 平台 Arrow 近日宣布，获得了一笔 480 万美元的种子轮投资。

据透露，这笔资金由红杉印度领投，并由 Alpha JWC、Zinal Growth 和一些天使投资人联合参投。

Arrow 在一份声明中表示，计划利用这笔新入资金加强团队建设及扩大市场规模。

Arrow 由 Liat Beng Neo 和 Sebastian Roervig 共同创立于 15 个月前，是新加坡一家电商支付解决方案提供商，主打电商支持系统，旨在与商家一道为用户创造快捷轻松的结账体验，从而改善东南亚市场的支付生态。

据了解，依赖 D2C 网站和社交平台等渠道进行的电商交易中涉及多个步骤，导致部分消费者中途放弃购买。以亚太地区为例，其中约 74% 的网购者由于付款流程繁琐取消下单，而商家没有能力解决与此相关的一系列问题。

Arrow 通过将支付网关与支付渠道对接集成，完成了对支付流程的简化以及销售渠道的优化。这种集成的快速结账服务可以实现无缝付款，通过减少需要用户手动输入的数据量等来提升消费者的付款速度及订单的成交率。此外，Arrow 还支持多渠道嵌入。

Arrow 在另一份声明中表示，自成立以来，有来自时尚、美容及家装等不同行业的 100 余个商家使用了 Arrow 平台，其中一些店铺的顾客转化率可达到 20% 以上。