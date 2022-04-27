阿斯顿马丁已经明确了其电气化战略。第一款插电式混合动力车将是中置发动机超级跑车 Valhalla，计划于 2024 年初交付。阿斯顿马丁的首款电池电动汽车将于 2025 年推出。根据较早的报告，它可能是下一代前置发动机 DB11 跑车。

从 2026 年开始，阿斯顿马丁的所有新车型系列都将配备电气化驱动选项——这家英国制造商已经在 2 月初宣布了这一点。在最新的公告中，重复了这个措辞，但是仍然没有具体说明电气化程度：根据定义，48 伏轻度混合动力系统也属于电气化驱动。。

阿斯顿·马丁计划到 2030 年实现其 GT 跑车和 SUV 的整个核心系列全面电气化。在电气化方面，该公司已经经历了几次战略变革。采用 800 伏技术的电动版 Rapide 轿车已经开发到几乎可以生产，但从未上市。后来，拉共达品牌被发展为纯电子品牌。在加拿大亿万富翁劳伦斯·斯特罗尔（Lawrence Stroll）领衔的财团接管公司并任命前戴姆勒经理莫尔斯（Moers）为首席执行官后，包括电力驱动在内的整个车型政策再次重新调整。

阿斯顿·马丁将陆续推动自己的电气化之路，公司自有工厂到 2030 年实现净零排放，届时供应链排放比 2020 基准年减少 30%。到 2039 年，所有供应链实现净零排放。