比亚迪从墨西哥获得了 1000 辆电动汽车的大订单。当地移动服务提供商 VEMO 订购了 1,000 辆由比亚迪和滴滴出行开发的 D1 电动汽车，用于拼车服务。比亚迪称，其中 200 台已经投入使用。该制造商声称 1,000 辆 D1 是中国以外最大的电动出租车车队。

与比亚迪一样，D1 使用不含钴、镍和锰的 LFP 电池。这是该公司的刀片电池，它使用特别大且细长的电池。在 D1 中，NEDC 续航里程可达 418 公里。D1 在后排乘客侧有一个滑动门，方便乘客进出。

VEMO 移动平台联席总监 Alejandro Rosette 表示：“将比亚迪的 D1 车型作为 VEMO 电动车队的一部分，将使我们能够通过移动平台和充电基础设施的可用性提高我们的运营能力。

Vemo 是一家墨西哥公司，“拥有整合和创新的模式，致力于加速墨西哥和拉丁美洲的清洁交通。” 根据 Vemo 网站，该公司由 Riverstone Holdings LLC（“Riverstone”）的附属公司于去年年底成立，该公司是一家 “投资于能源转型、电力和基础设施的长期脱碳长期趋势的机会” 的私募股权公司。

今年早些时候，Vemo 与 Uber 建立了战略合作伙伴关系，以增加墨西哥城打车应用程序上可用的电动汽车数量。该公司表示，第一阶段是试点测试，将在 2022 年第一季度将 250 辆电动汽车纳入该平台。Vemo 提供车队即服务、充电即服务、司机即雇员和租赁自有的商业模式。