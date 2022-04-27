有报道称豆瓣近日更新了个人信息保护政策。新政策规定用户注册需实名制，需提供身份证号码、人脸信息。此外，港澳台居民若注册豆瓣用户，需要手持台湾居民来往大陆通行证、港澳居民来往内地通行证等有效身份证件信息，以及本人手持该证件的照片。

对此，豆瓣方面称该解读不符合事实。并指出，本次个人信息保护政策更新，主要有这两方面的更新（via 新浪科技）：

1、针对境外用户的实名制注册方式进行了完善：此前境外用户可以通过绑定境外手机号进行实名认证，此后需要境外用户绑定大陆手机号，或提供大陆身份证或其他证件信息的方式来进行注册和登录；

2、依据《互联网群组信息服务管理规定》和业界通行做法，为了强化主体责任，用户在创建小组时，需要验证大陆身份证信息。为验证身份证信息，需要人脸活体认证进行匹配，但平台并不存储人脸信息。

豆瓣表示，早在 2016 年即按照法律法规要求开始实行实名制注册，用户需绑定手机号码才可进行注册。此外，注册豆瓣只需要绑定大陆手机号码，一般情况下并不需要提供身份证信息也不需要人脸识别。