通用汽车为 Ultium 电动汽车平台引入了专利的能量回收系统。它利用电池、电力电子设备和其他驱动组件产生的热量，但不仅仅是热泵的功能。通用汽车表示，该系统可以像热泵一样加热内部并将续航增加约 10%。“废能” 可用于减少加热所需的能量，这些能量必须从电池中获取。

据通用汽车称，该系统还可以捕获和利用车辆内外的水分，包括乘客身体热量。然而，公告中并没有说清楚这究竟是如何工作的。因此，据说该系统在寒冷天气中能够比配备内燃机的车辆中的同类系统更快地加热内部。

“Ultium Energy Recovery” 不仅可以加热内部，还可以加热电池。因此，在快速充电之前，无需或使用更少的电池能量对其进行预处理——系统使用来自发动机和电子设备的废热。另一方面，能量回收还可以对驱动系统进行预冷却，例如为了使用 GMC Hummer EV 中的 “Watts for Freedom” 功能——即最大加速度。

“拥有一个全新的电动汽车架构让我们可以自由地构建标准功能，例如 Ultium 的能量回收能力，” 通用汽车全球产品开发、采购和供应链执行副总裁 Doug Parks 说。“这有助于我们从电动汽车中获得更高的效率、性能和整体客户利益。” 现在，我们希望早日看到这个技术实现商业化量产上市。