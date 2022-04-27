今天，谷歌出海创业加速器项目启动仪式在线上举办。作为 Google for Startups Accelerator 全球项目的重要组成部分，谷歌出海创业加速器聚焦中国出海创业企业，旨在帮助中国出海创业企业提供支持，为其提供开源技术、市场、策略、团队建设等为期三个月的免费创业支持。

启动仪式上，Google 大中华区总裁陈俊廷表示，目前国际形式错综复杂，疫情对各行业的挑战仍在继续，国内一些出海企业尤其是初创团队在出海的过程中，也面临着巨大的不确定性，对海外市场的了解也存在一定的局限性。而 Google 也在不断关注这些出海企业，了解他们的痛点，并且依托 Google 对产品、行业和海外市场地理解，从市场营销、本地化、产品研发、销售网络等各个维度为他们提供帮助和支持。

此外， Google 加速器全球负责人 Sami Kizilbash 也介绍了 Google for Startups Accelerator 全球项目的发展情况，以及该项目如何为创业者提供帮助。谷歌出海创业加速器汇集了来自各行各业的顶尖专家将组成强大的导师阵容，包括出海创业大咖、顶尖投资人、Google 专家团队等，为学员提供全方位的帮助，包括三个月的免费创业支持、提供依托全球 Google for Startups Accelerator 创业课程体系、顶尖行业专家提供全方位创业培训等多项权益。

同时，来自 Google 的导师与谷歌出海创业加速器的往期学员也进行了交流，分享了包括游戏、投资行业的出海动向，以及加速器如何帮助初创团队快速成长。目前，谷歌出海创业加速器已经开放报名注册，同时上线了专门的网站 https://startup.google.cn/accelerator，符合申请条件的出海创业企业均可报名参与。