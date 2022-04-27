近日，华引芯（武汉）科技有限公司（简称 “华引芯”）宣布成功完成 B2 轮融资，本轮由洪泰基金领投，老股东国中资本持续加码。华引芯半年内完成 B1、B2 两轮融资，累计金额 2 亿元。本轮融资继续用于华引芯全球光源研究中心——“C²O-X” 的搭建，引进全球半导体光源器件研发人才以开展异构光源器件的持续研发和生产。

华引芯是一家由海外团队于 2017 年创立，专注于高端 LED 芯片与光器件研发、封测且拥有多项核心专利技术的创新型高新技术企业，总部位于武汉未来科技城，拥有独立技术研发中心，自成立以来，公司相继承担湖北省多个重点研发项目。

目前，该公司自主研发的倒装 LED、垂直 LED、高压 LED、Mini/Micro LED 芯片及其封装器件、半导体光器件的光电性能均已达到世界一线水平，广泛应用于车载光源、特种光源和显示背光光源市场，产品已成功打入国内知名品牌前装车厂，并进入多家显示面板龙头厂商合格供应商列表。公司至今已完成 6 轮融资，累计融资金额数亿元，战略投资方包括海尔系、联想系资本等。

洪泰基金投资副总裁金川表示：“华引芯是由海归技术团队带领，显示技术领域的新锐企业。公司掌握从芯片到封装、系统化集成的全链条技术，技术迭代快、创新能力强，将凭借新型显示 Mini LED 及车规光源双轮驱动，进军国产半导体光源的高端市场。通过投资华引芯，洪泰基金践行着布局科技制造转型升级的投资策略。”

国中资本投资合伙人马若鹏表示：“华引芯长期深耕于高新技术领域原创性技术的研发，在国内高端光源芯片与封装领域拥有独特的自主知识技术和产权，其技术方案和产品得到行业龙头企业的认可和验证。国中资本连续两轮加注华引芯，看好其未来成为该领域的优秀企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。