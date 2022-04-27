HTC VIVE 宣布推出其史上首个” 交钥匙” 虚拟制作产品 VIVE Mars CamTrack，它将整个摄像机跟踪工作流整合进一个紧凑、即插即用的专业级功能模块中，可实现快、轻松、经济的虚拟制作。VIVE Mars CamTrack 让演员可以在实时制作过程中进入任意数量的虚拟背景，在许多情况下消除了现场拍摄的需要，赋能电影制作人释放其全部潜力。

虚拟制作最大的成本因素之一历来就是其漫长的设置过程。VIVE Mars CamTrack 大大简化了虚拟制作设置，从而缩短了总制作时间和成本。通过利用行业领先的灯塔跟踪技术，VIVE Mars CamTrack 将复杂的工作流缩入在一个紧凑的盒子中，实现简单、准确的摄像机跟踪解决方案。Mars 的便携性让在许多不同场景 — 从小型工作室到大型布景 — 中的拍摄变得非常容易。

HTC VIVE 业务解决方案高级副总裁 Raymond Pao 表示：“虚拟制作是内容创作的未来。它让电影制作人释放想象力，摆脱现实环境的束缚。HTC 通过 Mars 将其多年来开发 VR 技术的经验带给了全世界虚拟制作行业。电影专业人士不再需要平衡时间、成本和质量。现在，他们的虚拟制作设置可以装进背包中，并可实现专业级的效果。”

“虚拟制作为电影制作人和故事叙述者打开了创作机遇之门，让他们可以用像 VIVE Mars CamTrack 这样的解决方案探索新的制作方式，”Virtual Production & SVP Dimension Studio N.A. 导演 Jim Geduldick 表示。“由于 Mars 系统的稳定性而节约了预制和现场的时间，这将使 Mars 成为任何虚拟制作项目最受追捧的工具。” 能够拥有一套占地小、能装在小摄影箱中旅行的跟踪系统，并具有像 Genlock 同步、摄像机和镜头校准、多摄像机支持以及通过 LiveLink 与 Unreal Engine 集成这些功能，正是虚拟制作社区一直梦寐以求的解决方案。“

VIVE Mars CamTrack 包括以下显著功能：

多摄像机跟踪，支持多达三台摄像机

带 VIVE 跟踪器，实现高准确度跟踪

摄像头偏移和镜头畸变自动校准

镜头编码器兼容性，让电影制作人可以像在传统摄像机上一样改变景深

即插即用兼容性，无需额外软件

一键原点复位

Genlock 同步到 UE LiveLink，在实际和虚拟演员之间提供同步输出

接线稳固，减少延迟

跟踪计算交给了专用集线器

Glassbox Technologies 首席执行官 Norman Wang 表示：” 直到最近，虚拟制作的资源密集型属性还是阻碍其广泛应用的最大障碍。我们从一开始就跟 HTC VIVE 合作来精简虚拟制作，我们相信 VIVE Mars CamTrack 让我们朝正确方向迈出了一大步。“ Glassbox 即将发布的 DragonFly 虚拟摄像机系统将搭载对 VIVE Mars CamTrack 的支持。

虚拟制作的好处远不止便利和节省成本。它还能赋能电影制作人更完整地实现创意设想，并比传统方式更环保。传统制作过程产生大量碳足迹：包括将演职人员运送到世界各地、布景和供电以及最终不再需要的道具和其他材料的废置处理。创意产业利用虚拟制作在环境可持续性方面发挥着积极作用。