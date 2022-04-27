HTC VIVE 宣布推出其史上首个” 交钥匙” 虚拟制作产品 VIVE Mars CamTrack，它将整个摄像机跟踪工作流整合进一个紧凑、即插即用的专业级功能模块中，可实现快、轻松、经济的虚拟制作。VIVE Mars CamTrack 让演员可以在实时制作过程中进入任意数量的虚拟背景，在许多情况下消除了现场拍摄的需要，赋能电影制作人释放其全部潜力。
虚拟制作最大的成本因素之一历来就是其漫长的设置过程。VIVE Mars CamTrack 大大简化了虚拟制作设置，从而缩短了总制作时间和成本。通过利用行业领先的灯塔跟踪技术，VIVE Mars CamTrack 将复杂的工作流缩入在一个紧凑的盒子中，实现简单、准确的摄像机跟踪解决方案。Mars 的便携性让在许多不同场景 — 从小型工作室到大型布景 — 中的拍摄变得非常容易。
HTC VIVE 业务解决方案高级副总裁 Raymond Pao 表示：“虚拟制作是内容创作的未来。它让电影制作人释放想象力，摆脱现实环境的束缚。HTC 通过 Mars 将其多年来开发 VR 技术的经验带给了全世界虚拟制作行业。电影专业人士不再需要平衡时间、成本和质量。现在，他们的虚拟制作设置可以装进背包中，并可实现专业级的效果。”
“虚拟制作为电影制作人和故事叙述者打开了创作机遇之门，让他们可以用像 VIVE Mars CamTrack 这样的解决方案探索新的制作方式，”Virtual Production & SVP Dimension Studio N.A. 导演 Jim Geduldick 表示。“由于 Mars 系统的稳定性而节约了预制和现场的时间，这将使 Mars 成为任何虚拟制作项目最受追捧的工具。” 能够拥有一套占地小、能装在小摄影箱中旅行的跟踪系统，并具有像 Genlock 同步、摄像机和镜头校准、多摄像机支持以及通过 LiveLink 与 Unreal Engine 集成这些功能，正是虚拟制作社区一直梦寐以求的解决方案。“
VIVE Mars CamTrack 包括以下显著功能：
- 多摄像机跟踪，支持多达三台摄像机
- 带 VIVE 跟踪器，实现高准确度跟踪
- 摄像头偏移和镜头畸变自动校准
- 镜头编码器兼容性，让电影制作人可以像在传统摄像机上一样改变景深
- 即插即用兼容性，无需额外软件
- 一键原点复位
- Genlock 同步到 UE LiveLink，在实际和虚拟演员之间提供同步输出
- 接线稳固，减少延迟
- 跟踪计算交给了专用集线器
Glassbox Technologies 首席执行官 Norman Wang 表示：” 直到最近，虚拟制作的资源密集型属性还是阻碍其广泛应用的最大障碍。我们从一开始就跟 HTC VIVE 合作来精简虚拟制作，我们相信 VIVE Mars CamTrack 让我们朝正确方向迈出了一大步。“ Glassbox 即将发布的 DragonFly 虚拟摄像机系统将搭载对 VIVE Mars CamTrack 的支持。
虚拟制作的好处远不止便利和节省成本。它还能赋能电影制作人更完整地实现创意设想，并比传统方式更环保。传统制作过程产生大量碳足迹：包括将演职人员运送到世界各地、布景和供电以及最终不再需要的道具和其他材料的废置处理。创意产业利用虚拟制作在环境可持续性方面发挥着积极作用。