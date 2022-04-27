微软发布了 2022 财年第三财季财报。报告显示，该公司第三财季营收为 493.60 亿美元，同比增长 18%；净利润为 167.28 亿美元，同比增长 8%。

2022 财年第三财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 157.89 亿美元，同比增长 17%。其中，Office 商用产品和云服务营收同比增长 12%；Office 个人产品和云服务营收同比增长 11%；LinkedIn 营收同比增长 34%。

微软第三财季智能云部门的营收为 190.51 亿美元，同比增长%，其中，服务器产品和云服务营收同比增长 29%。

微软第三财季 Windows OEM（原始设备制造）营收同比增长 1%；Windows 商用产品和云服务营收同比增长 14%；Xbox 内容和服务营收同比增长 4%；搜索和新闻广告营收（除去流量获取成本）同比增长 23%；Surface 营收同比增长 13%。

微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“展望未来，数字技术将成为推动世界经济产出的关键投入。在整个技术堆栈中，我们正在扩大自己的机会并获取市场份额，同时帮助客户实现差异化和塑造弹性，用更少的资源做更多的事情。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）表示：“客户对云平台的持续承诺和强大的销售执行力推动我们的商业预订量增长 28%，微软云营收达到 234 亿美元，同比增长 32%。”