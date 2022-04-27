去年国庆节 “充电 1 小时排队 4 小时”、“一桩难求” 的困境让人唏嘘不已，暴露出的一大问题便是公路沿线充电设施建设的不完善。同时也说明，在充电设施领域，还存在着巨大的创新机会。新创公司 ZipCharge 在地球日发布了 GoHub，这是世界上第一个供公共共享使用的便携式 EV 充电基础设施。

根据 ZipCharge 的说法，GoHub 是公共充电供应的一场革命，它提供了一种基于社区的解决方案，可以安装在任何地方，成本低得多，速度也快得多，同时使任何停车位都成为充电点。快速推出电动汽车充电基础设施的能力对于允许国家和地方政府以更快的速度在最需要支持大规模电动汽车采用的地方进行部署至关重要。

GoHub 拥有多个 ZipCharge Go EV 移动电源，以满足对方便、灵活和低成本能源的需求。这是一种安装、充电和使用 ZipCharge Go 的安全方式，因此任何人都可以以最低的成本使用电动车便携式移动电源。GoHub 采用模块化设计，尺寸灵活，适用于多种场所，包括街道、停车场、工作场所和私人环境。如果你一时半会不明白 GoHub 的设计架构，那么你可以类比下现在的手机充电宝，统一放在一个站点里，而它是针对电动车的。

GoHub 将提供两种设计：一个具有五个 ZipCharge Go 移动电源的基本设施，或具有 10 个的双面单元。两者都可以放入常规停车位，ZipCharge 声称如果电动汽车有需求，它们可以快速重新配置和扩展充电增加设计方案。

未来电动车的充电愿景是不使用公共充电网络

每个 ZipCharge 的常规便携式移动电源，可以将其取出并插入到任何停放的汽车中。移动电源将能够全天 24 小时租用，用户将能够通过应用程序预先预订充电器。每 4kWh 收费 1 英镑，不收取连接费。每个 ZipCharge Go 移动电源大约有一个紧凑型手提箱那么大，可以在 30 多分钟内提供长达 20 英里的续航里程。

ZipCharge 声称 GoHubs 将比固定的街道充电器便宜三倍，安装速度也更快。这些集线器将重新使用报废的 ZipCharge Go 电池作为集成存储系统，这有助于降低成本。该公司的目标是到 2030 年在全球部署 100,000 个枢纽。

ZipChare 联合创始人 Jonathan Carrier 表示：“我们预测，到 2030 年，我们的便携式移动电源的销量将超过固定家用充电器，就像手机超过固定电话一样。这是因为 Go 不仅可以用于为 EV 充电，它还是一种用于个人能源管理的便携式储能设备。”

GoHub 充电中心考虑到了多种复合的功能和技术

GoHub 的设计考虑到了每个社区，集成了一系列可选技术，包括雨水收集、Wi-Fi 热点、移动设备充电、绿色生活屋顶和可再生能源发电，包括创新适用于城市和农村环境的风力涡轮机，由荷兰 Flower Turbines 开发。GoHub 还可以为其他形式的移动提供可持续充电解决方案，并为电动滑板车和电动自行车提供可选的微型移动扩展坞，与任何供应商集成。

另外还支持二次电池存储循环利用，GoHub 将 ZipCharge Go 中的报废电池重新用作集成储能系统。这提供了一种真正的循环方法来延长电池寿命和可用性，同时降低成本。GoHub 中的集成 ESS 通过在电网需求高峰时为 Go 充电器充电、在能源需求高峰时为便携式充电器供电、减少对电网的依赖和建立弹性来为当地电网提供弹性。

GoHub 的安装成本将比固定在街道 2 级充电器上便宜三倍，安装速度也快三倍，将交流公共充电的投资回收期从 8-10 年转变为不到两年。这将允许政府和公共资金支持在更多地点安装更多充电器。它们也可以放置在电网可以更好地应对额外负载的地方，并且对街景的破坏要小得多。GoHubs 将提供一套技术支持。它们都将通过能源管理和远程监控软件与 ZipCharge 云和后台联网，以确保运营安全并优化充电成本和能源使用。

总结：充电的未来也充满巨大创新机遇

ZipCharge 打算建立世界上第一个垂直整合的 ‘能源站点运营商’(EPO)，为全球数亿人提供服务，让每个人都能获得便捷和低成本的能源。这为存储和利用清洁能源打开了新的路子，同时也说明这个领域充满着极大的机会。我们期待这个新的创新模式能够走出一片不一样的天空，而在中国市场的创新探索，也同样令人期待。