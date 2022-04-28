在于近日获得了一笔 3 亿美元的 D 轮融资后，新加坡医疗健康初创公司 Biofourmis宣布，公司的估值已突破 10 亿美元大关，以 13 亿美元的估值加入了当地独角兽阵营。

据了解，这笔融资由 General Atlantic 领投，CVS Health 及部分现有投资者参投。Biofourmis 表示，将利用这笔新的资金进一步丰富其虚拟护理产品的类型，将最新推出的专业虚拟护理服务产品 Biofourmis Care 推广到更多慢性疾病患者群中。此外，该公司也指出，这笔资金也将用于为自身临床试验提供更多的资源支持、稳固其市场地位、并进一步加快旗下虚拟护理平台 Care@Home 的发展。

加上本次的独角兽轮融资，Biofourmis 所获得的融资规模已达到 4.45 亿美元左右。其现有投资者包括软银（愿景基金 2 号）、Openspace Ventures、MassMutual Ventures、红杉资本以及 EDBI 等。

Biofourmis 成立于 2015 年，其总部最初设于新加坡，后在 2019 年时搬至波士顿。该公司的核心业务是通过结合了人工智能技术的软硬件设施对患者进行监测和疾病预测，从而为家庭护理和数字诊疗提供更加便捷的临床支持服务。据介绍，Biofourmis 的业务方向主要分为两大类，这包括同制药公司合作——对服药用户进行监测以推进数字疗法的后续研发，以及同卫生系统和保险公司合作展开的面向患者的居家护理服务。

目前，Biofourmis 的分析软件已于 2019 年时获得 FDA 的批准，且公司已在美国的六个州处获得了供应商许可。