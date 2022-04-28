汽车底盘在新能源车时代，大有文章可以做。零跑汽车正式发布了 CTC 技术，通过将电芯直接集成到车辆的底盘中，省去此前动力电池中的模组，进一步简化电池包的内部结构。零跑宣布其智能动力 CTC 电池底盘一体化技术将率先在零跑纯电轿车 C01 上量产应用。同时，零跑科技董事长朱江明在发布会上宣布该项技术将免费开放共享，希望能让行业共同成长，共同进步。

CTC 技术就类似于宁德时代和比亚迪等所追求的所谓的 cell-to-pack 方法（CTP）。在这里，模块被省略，电池直接集成到电池组中。然后电池组直接接管电池的控制和温度调节。使用 CTC 技术，这是由各个模块控制的。但是，汽车底部设计是为了模拟一种电池盒。通过减少冗余的结构设计，有效减少零部件数量，在提升空间利用率和系统比能的同时，车身与电池结构互补，使电池抗冲击能力及车身扭转刚度得到大幅度提升。简单来说，就是在相同的空间、尺寸基础上，实现更高的整合度。

据介绍，由于这项技术减少冗余的结构设计，整车垂直空间增加 10mm，电池布置空间增加 14.5%，从而增大电动车内部空间。此外，零跑智能动力 CTC 技术还能提升续航里程 10% 左右，并且，改善电动车的 “补能” 问题。

CTC 技术是未来电动汽车电池技术的重要发展方向。随着电动汽车对于便捷性、轻量化的要求提升，CTC 将逐渐成为技术研发和应用的重要方向。从行业上来说，2021 年年底，宁德时代透露 2025 年前后计划推出第四代高度集成化的 CTC 电池系统，2028 年前后有望升级为第五代智能化的 CTC 电动底盘系统。宁德时代表示，CTC 技术不仅会对电池进行重新排布，还会纳入三电系统，通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗，目标 2030 年前完成技术开发。