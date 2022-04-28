Facebook 母公司 Meta 发布了 2022 财年第一季度未经审计财报。报告显示，Meta 第一季度总营收为 279.08 亿美元，同比增长 7%；净利润为 74.65 亿美元，同比下滑 21%。

2022 年 3 月，Meta 服务 “家族”（其中包括 Meta、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数的平均值为 28.7 亿人，同比增长 6%。

截至 2022 年 3 月 31 日，Meta 服务 “家族” 的月度活跃用户人数为 36.4 亿人，与上年同期相比增长 6%。

2022 年 3 月，Meta 每日活跃用户人数平均值为 19.6 亿人，与去年同期相比增长 4%，超出预期。

截至 2022 年 3 月 31 日，Meta 月度活跃用户人数为 29.4 亿人，与去年同期相比增长 3%，但不及分析师预期。

Meta 创始人及首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“本季度我们在一些关键的公司优先事项上取得了进展，并仍然对我们的产品路线图将可带来的长期机会和增长充满信心。在今天，使用我们服务的人比以往任何时候都多，我为我们的产品能为世界各地的人们服务而感到自豪。”