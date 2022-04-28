近日，在 2022 华为全球分析师大会上，华为无线产品线副总裁、首席营销官甘斌就 “无尽探索，迈向 5G 新征程” 进行主题发言。甘斌表示：“5.5G 将提供泛在万兆体验和千亿联接能力，持续深化数智社会转型。华为和产业伙伴一起在超大带宽、上行频谱重构、ELAA-MM、绿色空口、内生智能等方向持续探索，助力运营商打造 ‘1+1+N’5.5G 网络，实现无线网络能力再升级。”

5G，开启数智社会；5.5G，深化数智转型。数字世界和物理世界的融合传输交互将成为现实，移动网络需要达到毫秒级时延下的泛在万兆体验。同时，数智社会将需要支撑千亿联接的能力基座，助力全行业的数字孪生和智能化升级。

因此，在 5G 一张千兆基础网之上，还需要构筑一张连续覆盖的万兆体验层。同时，为满足千亿联接，需要将通感一体、无源物联等新能力按需叠加部署。这就是 “1+1+N”5.5G 建网理念。

频谱资源是无线网络的基石，面向 “1+1+N” 网络需求，每个运营商需要至少 GHz 级的频谱资源满足万兆体验，而充分利用 Sub100GHz 频谱，尤其是超大带宽新频谱成为关键。

5.5G 下行向万兆体验迈进，上行能力同样也需要持续升级，5.5G 需要持续探索全上行、超级上行等方向，重构频谱使用模式，实现泛在上行千兆。

5.5G 频谱需要走向更高频段，随之带来了高频段覆盖的挑战。华为提出 ELAA-MM（超大规模天线阵列 M-MIMO），走向更大规模阵列实现更高频段与 C-Band 同覆盖；走向更大规模通道提供更大网络容量、更优用户体验，保障万兆体验连续覆盖。同时，分布式 ELAA-MM 组网将通过多站点联合波束赋形实现整网一致性的万兆体验。

超大带宽和 ELAA-MM 还将通过容量和谱效提升，实现 5.5G 网络能效的大幅提升。绿色空口也将进一步向 “0 比特，0 瓦特” 的目标迈进，构建 5.5G 绿色低碳网络。

针对业务需求多维、频段能力差异大等特点，5.5G 内生智能将通过实时感知、分析预测、智能决策实现网络资源的高效调度，助力多元化的用户体验保障。同时面向 N 维能力的需求，意图驱动将网络能力按需部署，实现业务自适应，赋能千行万业。